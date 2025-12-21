Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

21 de diciembre de 2025

A DIEZ AÑOS DE SU PARTIDA: EL LEGADO VIVO DE DOUGLAS TOMPKINS

Columna de opinión. ​

MORGADO

Por Carolina Morgado, Directora ejecutiva de Fundación Rewilding Chile.

Este mes se cumplen diez años desde que Douglas Tompkins perdió la vida en un accidente en el lago General Carrera. Su muerte ocurrió cuando aún persistían controversias en torno a su labor filantrópica en el sur de Chile. Con el tiempo, esas dudas se disiparon: lo que fue un proyecto incomprendido se consolidó como uno de los legados ambientales más relevantes de nuestra historia reciente.

Doug llegó a la Patagonia con una convicción radical para su época: proteger y restaurar ecosistemas completos, no como un gesto romántico, sino como una estrategia de desarrollo de largo plazo para el país. Su visión- adquirir tierras amenazadas, recuperarlas y donarlas al Estado- abrió una conversación inédita sobre el valor de la biodiversidad y el rol que puede jugar la filantropía en la conservación.

De ese trabajo surgieron hitos que hoy definen la geografía del sur austral. El Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, el Parque Nacional Patagonia y la consolidación de la Ruta de los Parques de la Patagonia, 17 parques, casi 12 millones de hectáreas y más de 60 comunidades, son resultado directo de esa mirada pionera. Mientras las políticas ambientales avanzaban lentamente, Tompkins impulsó restauración ecológica a gran escala: reforestación, protección de cuencas, recuperación de fauna y un enfoque que hoy llamamos rewilding, cuando el concepto apenas se conocía en Chile.

Su legado es hoy una realidad viva. La labor de Fundación Rewilding Chile ha reforzado la idea de que la conservación no es un freno, sino un motor de desarrollo local. Turismo de naturaleza, empleo y posicionamiento internacional muestran que proteger el patrimonio natural es una oportunidad estratégica en un país vulnerable al cambio climático y profundamente dependiente de sus ecosistemas.

A una década de su partida, su visión mantiene plena vigencia. El desafío es profundizar este camino: fortalecer la gestión de la Ruta de los Parques, asegurar financiamiento para la conservación y consolidar la colaboración público-privada que hizo posible este modelo. Recordar a Douglas Tompkins no es un acto nostálgico, sino un compromiso con el futuro de la Patagonia y de Chile.


mistralianas

“HUELLAS DE MISTRAL: ENTRE LETRAS Y REBELDÍA” REUNIÓ A MUJERES Y JÓVENES EN TORNO AL LEGADO DE GABRIELA MISTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
fisc sernapesca (2)

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CL 18

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
<