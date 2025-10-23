Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de octubre de 2025

“HUELLAS DE MISTRAL: ENTRE LETRAS Y REBELDÍA” REUNIÓ A MUJERES Y JÓVENES EN TORNO AL LEGADO DE GABRIELA MISTRAL

Comunicado de prensa.

mistralianas

​Con una emotiva jornada literaria y patrimonial, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Prodemu y la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas, realizaron la actividad “Huellas de Mistral: Entre Letras y Rebeldía”, instancia que buscó relevar la vida, obra y legado de Gabriela Mistral desde una mirada literaria, histórica y de género.

 
La jornada, efectuada en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación, reunió a mujeres participantes de Prodemu, quienes fueron parte de este homenaje que conmemoró los 80 años del Premio Nobel otorgado a la poeta chilena.

 
El encuentro contó con un primer momento de reflexión, en que la escritora Rina Díaz y la profesional de Prodemu, María Ángela Vidal Andrade y abordaron la figura de Mistral como educadora, intelectual y mujer adelantada a su tiempo. La jornada incluyó además la participación artística de la actriz Paulina Torres, quien interpretó una lectura dramatizada del texto “La instrucción de la mujer”, evocando la voz rebelde y visionaria de la autora.

 
Posteriormente, las asistentes participaron en la Ruta Mistraliana, un recorrido a pie por lugares emblemáticos de Punta Arenas vinculados a la vida de Gabriela Mistral, entre ellos el Liceo Sara Braun, su antigua sede, la Sociedad de Instrucción Popular y los árboles históricos de la intersección de Colón con Magallanes, todos en el casco histórico de la ciudad.

 
Ingrid Álvarez Jiménez, directora regional de Prodemu, destacó la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer la identidad y la participación de las mujeres en la cultura:

 
“Sabemos que Gabriela Mistral alcanzó una importante dimensión literaria, pero en esta oportunidad buscamos además indagar y relevar su invaluable aporte hacia el empoderamiento de la mujer, no sólo por su ejemplo de vida, sino también por su pensamiento y acciones que en Magallanes dejaron huellas en las mujeres y gracias al reconocimiento de brechas entre hombres y mujeres de esa época”.

 
Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, valoró el legado histórico de las mujeres:

 
“Gabriela Mistral nos recuerda que la libertad de pensamiento es también una forma de autonomía. Su palabra nos invita a cuestionar, a crear y a caminar con dignidad. Desde su mirada poética y rebelde, abrió caminos para que las mujeres pudiéramos pensarnos y decidirnos desde la libertad, la educación y la justicia”.

 
En tanto, la coordinadora regional (s) de Bibliotecas Públicas del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) Isabel López, destacó que:

 
“Hemos preparado un recorrido por diversos puntos de la ciudad para destacar lo que Gabriela Mistral significó desde la perspectiva de género. Como Serpat nos unimos a Prodemu en este propósito, porque nuestro trabajo es informar y también educamos, lo que se logra a través del libro y la lectura, que nos da la posibilidad de sentirnos más libres y empoderadas, multiplicando y potenciando nuestro rol en la sociedad".

 
Junto a Isabel López participó gran parte del equipo de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas y, representando al director regional del Serpat, Pablo Quercia, estuvo presente Sylvia Monrroy, quien resaltó el valor patrimonial de los espacios recorridos durante la ruta.

 
Esta jornada representa un valioso ejercicio de memoria y aprendizaje colectivo, que visibiliza la huella de las mujeres en la historia y su permanente contribución a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y con equidad de género.

directorasercotec

MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025 CON FOCO EN EL TRABAJO ASOCIATIVO Y PUERTO NATALES SERÁ ESCENARIO DE LA FERIA PYME SERCOTEC ESTE FIN DE SEMANA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP MAGALLANES AVANZA CON NUEVO GASODUCTO PARA INTERCONECTAR PRODUCCIÓN DEL MULTIPOZO PICUYO ZG-C

Leer Más

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

picuyozgcenap
nuestrospodcast
MC 1

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Coordinacion_Regional_Bibliotecas_Publicas

EQUIPO SERPAT MAGALLANES ABORDÓ RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
veronicaaguilarcandidata

CANDIDATA A DIPUTADA VERONICA AGUILAR CRITICA FALTA DE CONTROL EN TARIFAS ELECTRICAS Y LLAMA A ELEVAR EL NIVEL DE DEBATE POLÍTICO TRAS POLÉMICA POR EL CLUB HÍPICO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
estudiantesmagallanesdebate

SEREMI DE EDUCACIÓN DESPIDIÓ A DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN TORNEO NACIONAL DE DEBATE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250