“HUELLAS DE MISTRAL: ENTRE LETRAS Y REBELDÍA” REUNIÓ A MUJERES Y JÓVENES EN TORNO AL LEGADO DE GABRIELA MISTRAL

​Con una emotiva jornada literaria y patrimonial, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Prodemu y la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas, realizaron la actividad “Huellas de Mistral: Entre Letras y Rebeldía”, instancia que buscó relevar la vida, obra y legado de Gabriela Mistral desde una mirada literaria, histórica y de género.



La jornada, efectuada en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación, reunió a mujeres participantes de Prodemu, quienes fueron parte de este homenaje que conmemoró los 80 años del Premio Nobel otorgado a la poeta chilena.



El encuentro contó con un primer momento de reflexión, en que la escritora Rina Díaz y la profesional de Prodemu, María Ángela Vidal Andrade y abordaron la figura de Mistral como educadora, intelectual y mujer adelantada a su tiempo. La jornada incluyó además la participación artística de la actriz Paulina Torres, quien interpretó una lectura dramatizada del texto “La instrucción de la mujer”, evocando la voz rebelde y visionaria de la autora.



Posteriormente, las asistentes participaron en la Ruta Mistraliana, un recorrido a pie por lugares emblemáticos de Punta Arenas vinculados a la vida de Gabriela Mistral, entre ellos el Liceo Sara Braun, su antigua sede, la Sociedad de Instrucción Popular y los árboles históricos de la intersección de Colón con Magallanes, todos en el casco histórico de la ciudad.



Ingrid Álvarez Jiménez, directora regional de Prodemu, destacó la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer la identidad y la participación de las mujeres en la cultura:



“Sabemos que Gabriela Mistral alcanzó una importante dimensión literaria, pero en esta oportunidad buscamos además indagar y relevar su invaluable aporte hacia el empoderamiento de la mujer, no sólo por su ejemplo de vida, sino también por su pensamiento y acciones que en Magallanes dejaron huellas en las mujeres y gracias al reconocimiento de brechas entre hombres y mujeres de esa época”.



Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, valoró el legado histórico de las mujeres:



“Gabriela Mistral nos recuerda que la libertad de pensamiento es también una forma de autonomía. Su palabra nos invita a cuestionar, a crear y a caminar con dignidad. Desde su mirada poética y rebelde, abrió caminos para que las mujeres pudiéramos pensarnos y decidirnos desde la libertad, la educación y la justicia”.



En tanto, la coordinadora regional (s) de Bibliotecas Públicas del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) Isabel López, destacó que:



“Hemos preparado un recorrido por diversos puntos de la ciudad para destacar lo que Gabriela Mistral significó desde la perspectiva de género. Como Serpat nos unimos a Prodemu en este propósito, porque nuestro trabajo es informar y también educamos, lo que se logra a través del libro y la lectura, que nos da la posibilidad de sentirnos más libres y empoderadas, multiplicando y potenciando nuestro rol en la sociedad".



Junto a Isabel López participó gran parte del equipo de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas y, representando al director regional del Serpat, Pablo Quercia, estuvo presente Sylvia Monrroy, quien resaltó el valor patrimonial de los espacios recorridos durante la ruta.



Esta jornada representa un valioso ejercicio de memoria y aprendizaje colectivo, que visibiliza la huella de las mujeres en la historia y su permanente contribución a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y con equidad de género.



