INACH CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA IMPULSANDO VOCACIONES CIENTÍFICAS EN JÓVENES DE MAGALLANES

El día miércoles 11 se realizó, en el Edificio de Laboratorios del INACH, una actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026. La jornada invitó a estudiantes de entre 12 y 17 años a conocer el aporte de las científicas que investigan el Continente Blanco y a reflexionar sobre la importancia de la equidad de género en la generación de conocimiento.

El evento inició con el saludo de Claudio Salas, Director (S) del INACH, quien felicitó a las y los presentes y agradeció la asistencia. "En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó este día para empoderar a la mujer y a la niña en la ciencia y, en ese sentido, ir acortando las brechas. Como Instituto estamos muy orgullosos de que sean parte y portavoces de la ciencia antártica", comentó.

Espacios de diálogo

La instancia, organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), en colaboración con la SEREMI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y la Fundación Teraike, buscó generar un espacio creativo que permitiera promover la identificación con modelos de rol femeninos. La iniciativa refuerza la idea de que el conocimiento científico no tiene género y que la innovación se fortalece al visibilizar diversas trayectorias, miradas y experiencias.

La seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, quien también ofició como presentadora, destacó la relevancia de la jornada, comentando que "desarrollar este tipo de iniciativas permite acercar el trabajo que realizan muchas mujeres en el territorio, gran parte de ellas jóvenes, visibilizarlas e incentivar a niñas, niños y adolescentes para sigan una carrera de investigación. Estas instancias, en las que investigadoras pueden además conversar directamente con las y los chicos, son muy valiosas, por lo que les insto a que puedan ser realizadas de forma constante, no solo en torno al 11 de febrero de cada año".

Vocaciones y futuro antártico

Constanza Jiménez, encargada de Educación del INACH y responsable de la primera ponencia, enfatizó la necesidad de que las nuevas generaciones se desempeñen en espacios seguros. "Vimos a distintas investigadoras mostrar su quehacer y a las juventudes interesadas en el tema. El taller también se abrió para estudiantes de género masculino, con la idea de que comprendan que estas brechas de género no deberían existir", expuso.

La actividad contó con cinco exposiciones de destacadas investigadoras entre las que estaban: Constanza Jiménes, bióloga marina y encargada del Área de educación del INACH; Magdalena Márquez, bióloga marina y profesional del Programa de Áreas Marinas Protegidas del INACH, junto a María Catalina Cartagena, practicante del Departamento Científico; Magdalena Osorio Aliaga, investigadora doctoral de la Universidad de Chile e Instituto Milenio Base; Cristine Trevisan y Leslie Manríquez, profesionales del Departamento Científico del INACH; y Gisela Cáceres, estudiante de bioquímica y practicante del mismo departamento.

Es importante destacar que este evento brindó un espacio a estudiantes en práctica de la institución para presentar sus trabajos, lo que buscó incentivar a las y los jóvenes a investigar en temas polares desde la educación media, invitándoles a participar en la próxima Feria Antártica Escolar (FAE) que ofrece la oportunidad de viajar al Continente Blanco, así como a sumarse a las distintas iniciativas del PAR Explora Magallanes, que promueven la curiosidad científica, el pensamiento crítico y la vinculación temprana con la investigación en la región.

Josefa Monsalve, estudiante de enseñanza media, valoró la importancia de estas iniciativas para incentivar a más jóvenes a conocer y participar del mundo de la ciencia. Por su parte, Catherine Rubilar, tesista en Paleobotánica, comentó: "Cuando estaba en el colegio nunca me enteré de actividades así; que hoy las y los estudiantes de distintos establecimientos puedan aprovecharlas me parece genial".

La jornada, que reunió a 28 personas incluyendo algunos apoderados, finalizó con exposiciones grupales sobre hallazgos paleontológicos y una visita a observar los acuarios antárticos del laboratorio de biología marina, donde las y los asistentes pudieron reconocerse como protagonistas de la ciencia nacional del futuro.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

​

