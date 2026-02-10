SARAMPIÓN EN CHILE: SÍNTOMAS Y QUIÉNES DEBEN VACUNARSE

En conversación con Buenos Días Región, Romina Leiva, referente del Programa Nacional de Inmunización, abordó la situación del sarampión en Chile, enfatizando que se trata de una enfermedad erradicada en el país, pero que cada vez que aparece un caso obliga a activar protocolos de vigilancia epidemiológica y reforzar la vacunación en la población objetivo. "La labor principal del programa es la prevención a través de las vacunas, dirigida especialmente a lactantes y recién nacidos", explicó.



​La primera dosis contra el sarampión se administra al año de vida, seguida de un refuerzo para fortalecer la inmunidad. Sin embargo, Leiva advirtió que la cobertura de vacunación en 2025 no alcanzó niveles óptimos. Mientras lo ideal es superar el 90%, la primera dosis el año pasado llegó solo a un 87,7%. Entre las causas se encuentran la inasistencia a controles de salud y el aumento del rechazo a las vacunas, lo que ha provocado un descenso en la cobertura.



​El sarampión se transmite principalmente por gotitas respiratorias o contacto directo con una persona contagiada, incluso antes de que presente síntomas. Entre las señales más comunes están la fiebre y el decaimiento, pero su característica distintiva son las manchas rojas en la piel que comienzan en la cabeza y se extienden hacia el resto del cuerpo, lo que permite diferenciarlo de otras enfermedades como la varicela.



​Respecto a los grupos de mayor riesgo, Leiva indicó que los más vulnerables son los menores de 12 meses, ya que aún no reciben la primera dosis. Además, advirtió que el sarampión puede generar complicaciones graves, especialmente en lactantes, como otitis o afecciones respiratorias que pueden derivar en patologías más complejas. El tratamiento se basa principalmente en el aislamiento para evitar nuevos contagios y en medidas de cuidado según la condición del paciente.









