RESERVA NACIONAL MAGALLANES CELEBRA 94 AÑOS CON 14 ACTIVIDADES ABIERTAS A LA COMUNIDAD DURANTE FEBRERO

Con motivo de la conmemoración de sus 94 años de historia, la Reserva Nacional Magallanes presentó su calendario de actividades de febrero 2026, invitando a la comunidad de Punta Arenas y la región a participar de una serie de experiencias gratuitas orientadas a la educación ambiental, el bienestar y la puesta en valor del patrimonio natural e histórico del área protegida.

En total, serán 14 actividades abiertas a la comunidad, que incluyen visitas guiadas a las antiguas minas de carbón del sector Las Minas, dirigidas principalmente a personas adultas interesadas en conocer la historia de la explotación minera que se desarrolló al interior de la reserva, además de recorridos al geositio “Los Picachos”, enfocados en la divulgación geológica, fósiles y procesos de formación de las rocas presentes en el área.

La programación aniversario también contempla experiencias de baño de naturaleza o “baños de bosque” para personas adultas, orientadas a la conexión con el entorno natural y la desconexión de la rutina diaria, junto a actividades educativas para niños y niñas, como “Formando minigeólogos y minigeólogas”, pensada para menores desde los seis años, quienes deben asistir acompañados por una persona adulta.

Asimismo, se desarrollarán recorridos interpretativos para el reconocimiento de micro y macro ecosistemas vegetacionales, permitiendo a los participantes aprender sobre la biodiversidad presente en la Reserva Nacional Magallanes, uno de los principales pulmones verdes de Punta Arenas.

Desde la administración del área protegida informaron que la inscripción se realiza mediante formulario digital, disponible a través del código QR en sus redes sociales y del enlace forms.office.com/r/BVyGLscAWt. Cada inscripción es válida para una sola actividad, por lo que quienes deseen participar en más de una deberán completar el formulario nuevamente. Además, se solicita informar con anticipación en caso de no poder asistir, para liberar cupos a otras personas interesadas.

