Punta Arenas,
9 de enero de 2026

EJÉRCITO DE CHILE CONMEMORA 30 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN MILITAR CRUZ DEL SUR, LA PRIMERA TRAVESÍA AL POLO SUR

​En la Escuela de Montaña, se realizó la ceremonia de conmemoración de los 30 años de la “Expedición Militar Cruz del Sur”, hazaña que consistió en recorrer el Polo Sur en una travesía de 1.280 kilómetros a pie y sin apoyo, quedando clavadas las banderas de la Escuela de Montaña y del Ejército de Chile en los 90° de Latitud Sur.

30añospolosur

​En la actividad, el Director de la Escuela de Montaña, Coronel Felipe Olea P., destacó el hito, mencionando que “esta hazaña nos enseña que la preparación hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Estos hombres, que caminaron sobre la meseta polar hace 30 años, nos demostraron que ante la inmensidad del hielo, el ser humano es pequeño, pero que su capacidad de soñar, de perseverancia, y su humildad, no tienen límites. Este hito de la especialidad de montaña, nos convierte en uno de los tres ejércitos en el mundo que ha alcanzado los dos Polos y las cumbres más altas de cada continente. En este nuevo aniversario, solo nos queda agradecer, y reconocer a este equipo de hombres que dejó en alto el nombre y la fortaleza del Ejército”.

​Además, se le entregó un reconocimiento a quienes fueron parte del equipo explorador, al General de Brigada (R) Mariano Peppi O., General de Brigada (R) Julio Parra C., Coronel Eduardo Cereceda T., Coronel (R) Sergio Flores D., Suboficial Mayor (R) Jorge Hernández S., Suboficial Mayor (R) Javier Muñoz V. y Suboficial (R) José Jeldes P.

​Asimismo, el General Mariano Peppi O., entonces Director de la Escuela de Montaña, quien estuvo a cargo de impulsar esta travesía, relató cómo surgió la idea, cuáles fueron los pasos a seguir y entregó detalles de cómo fue el proceso, destacando la logística y la selección de los participantes, expresando: “Doy gracias a las autoridades del Ejército de Chile por recordar esta hermosa proeza, a ese grupo extraordinario de hombres y mujeres de la Escuela de Montaña que cooperaron y fueron parte de este desafío, a Alejo Contreras (explorador chileno) por su incondicional apoyo, a los integrantes del Ejército que creyeron y apoyaron este proyecto y a Dios por haberme dado la oportunidad de cumplir este sueño”.

​Posteriormente, en el Auditorio de la Escuela, los asistentes a la ceremonia visitaron la muestra fotográfica e informativa sobre los alcances de la “Expedición Militar Cruz del Sur” y una exposición sobre la hazaña, por parte del Coronel (R) Sergio Flores D.

80añossindicatoenap

EN SPRINGHILL, TIERRA DEL FUEGO, ENAP CONMEMORÓ SUS 80 AÑOS DE HISTORIA

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EJÉRCITO DE CHILE CONMEMORA 30 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN MILITAR CRUZ DEL SUR, LA PRIMERA TRAVESÍA AL POLO SUR

ESPECIALISTAS DEL CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZARON INSTRUCCIÓN A BORDO DEL ARC 151 "SIMÓN BOLÍVAR" PREVIO A SU DESPLIEGUE ANTÁRTICO

MAGALLANES: DESEMBARQUE PESQUERO CRECE 3,3 % EN OCTUBRE 2025