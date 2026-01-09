EJÉRCITO DE CHILE CONMEMORA 30 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN MILITAR CRUZ DEL SUR, LA PRIMERA TRAVESÍA AL POLO SUR

​En la actividad, el Director de la Escuela de Montaña, Coronel Felipe Olea P., destacó el hito, mencionando que “esta hazaña nos enseña que la preparación hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Estos hombres, que caminaron sobre la meseta polar hace 30 años, nos demostraron que ante la inmensidad del hielo, el ser humano es pequeño, pero que su capacidad de soñar, de perseverancia, y su humildad, no tienen límites. Este hito de la especialidad de montaña, nos convierte en uno de los tres ejércitos en el mundo que ha alcanzado los dos Polos y las cumbres más altas de cada continente. En este nuevo aniversario, solo nos queda agradecer, y reconocer a este equipo de hombres que dejó en alto el nombre y la fortaleza del Ejército”.



​Además, se le entregó un reconocimiento a quienes fueron parte del equipo explorador, al General de Brigada (R) Mariano Peppi O., General de Brigada (R) Julio Parra C., Coronel Eduardo Cereceda T., Coronel (R) Sergio Flores D., Suboficial Mayor (R) Jorge Hernández S., Suboficial Mayor (R) Javier Muñoz V. y Suboficial (R) José Jeldes P.



​Asimismo, el General Mariano Peppi O., entonces Director de la Escuela de Montaña, quien estuvo a cargo de impulsar esta travesía, relató cómo surgió la idea, cuáles fueron los pasos a seguir y entregó detalles de cómo fue el proceso, destacando la logística y la selección de los participantes, expresando: “Doy gracias a las autoridades del Ejército de Chile por recordar esta hermosa proeza, a ese grupo extraordinario de hombres y mujeres de la Escuela de Montaña que cooperaron y fueron parte de este desafío, a Alejo Contreras (explorador chileno) por su incondicional apoyo, a los integrantes del Ejército que creyeron y apoyaron este proyecto y a Dios por haberme dado la oportunidad de cumplir este sueño”.



​Posteriormente, en el Auditorio de la Escuela, los asistentes a la ceremonia visitaron la muestra fotográfica e informativa sobre los alcances de la “Expedición Militar Cruz del Sur” y una exposición sobre la hazaña, por parte del Coronel (R) Sergio Flores D.

