Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | VIVIR EN LA CALLE NO ES UN DELITO

Por: Liliana CortésDirectora Social del Hogar de Cristo

Liliana Cortés

Asociar de manera generalizada delito y situación de calle es una simplificación que estigmatiza a personas que, en su mayoría, son víctimas de violencia y exclusión, no sus responsables.

Los desalojos y la destrucción de rucos pueden dar una señal de orden en el corto plazo, pero no resuelven el problema. Desplazar no es solucionar: solo traslada la exclusión de un lugar a otro.

La experiencia en terreno demuestra que el acompañamiento permanente, el trabajo territorial y programas como vivienda primero no solo permiten que las personas salgan de la calle, sino que también fortalecen la seguridad de la comunidad. Seguridad y dignidad no son opuestas; van de la mano.

Si queremos soluciones reales, necesitamos políticas integrales, no respuestas reactivas.

Liliana Cortés
Liliana Cortés
Directora Social del Hogar de Cristo





Álvaro Rondón

A LA LUZ DE LA CASEN, LES PROPONGO CALLE CERO (COLUMNA DE OPINIÓN)

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

Leer Más

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

pdi magallanes expulsión droga
img21

EQUIPOS CIENTÍFICOS MANTIENEN ALERTA ACTIVA PARA DETECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA GRIPE AVIAR EN ESPECIES ANTÁRTICAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Carlos Estrada Goic, Presidente de la Asociación Gremial de Transportistas

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS ADVIERTE QUE RUTA "CHILE POR CHILE" NO ES VIABLE PARA CARGA EN MAGALLANES

INJUV MAGALLANES CELEBRA 35 AÑOS CON LA ACTIVIDAD "VIVE JUVENTUDES" EN PLAZA SAMPAIO

