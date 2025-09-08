MAGALLANES CONTARÁ CON UN TERCER ALBERGUE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Este mediodía se inauguró el segundo albergue Protege de Punta Arenas, dispositivo orientado a la protección de las personas en situación de calle y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El dispositivo ubicado en avenida España 1122, comenzó a funcionar el 25 de agosto de este año, y tiene una capacidad para recibir a 20 personas, con la finalidad de entregar un espacio seguro para pernoctar, además de servicios de alimentación, higiene, atención social, y atención básica en salud.

Está siendo ejecutado por la ONG Trekán, organización creada en 2015 y que desde el año 2022 comenzó a implementar en la región programas vinculados al ramo, como "Abriendo Caminos".

El Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, señaló que "por gestión y financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos dando inicio a este segundo albergue de forma permanente en la ciudad de Punta Arenas, el tercero en la región. Queremos agradecer la importante labor que realiza la ONG Trekán, como entidad ejecutora de este convenio, que involucra cerca de $170 millones al año, para disponer de 20 plazas para pernoctar, además de atenciones básicas en salud, higiene y atención social. Ante las inclemencias meteorológicas de la región, como Gobierno se entrega una prestación continúa para los hombres y mujeres en situación de calle, a diferencia de otros lugares de Chile".

Respecto al fortalecimiento de la oferta pública orientada a las personas en situación de calle, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, destacó que "próximamente inauguraremos un nuevo Centro de Referencia, para quienes iniciaron un proceso de superación de la situación de calle. Y sobre las rutas que funcionan en terreno, actualmente mantenemos una activa, y durante la próxima semana esperamos inaugurar una segunda ruta en Punta Arenas, además de la Ruta Médica en el mes de octubre".

Financiar estos tres albergues, un centro de referencia y las tres rutas, involucra un monto de $820 millones, que fueron traspasados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a las diversas instituciones y organismos ejecutores que colaboran para implementar la oferta del Gobierno de Chile.

Desde la ONG Trekán, la Coordinadora del albergue Protege, Paula Calderón, comentó que "el ingreso a este albergue está determinado por las orientaciones técnicas, el cual incluye a personas que tengan necesidades de cuidados domiciliarios, así como a personas que estén en situación de calle, y que necesiten una red de apoyo. La solicitud de ingreso es bien amplia, ya que los motivos de este fenómeno son muy variados. Para poder entregar las prestaciones trabajamos con tres turnos, y con un equipo de cerca de 15 personas integrado por terapeutas ocupacionales, TENS, manipuladora de alimentos y auxiliar de aseo".





Difusión del "Fono Calle"





Si ve a una persona pernoctando en la calle, puede alertar llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0, una línea gratuita del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en Chile, que derivará la alerta a los equipos regionales para brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

