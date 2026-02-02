GASCO MAGALLANES PARTICIPÓ EN JORNADA DE SEGURIDAD HOGAREÑA JUNTO A VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

Este jueves 29 de enero se desarrolló una jornada de prevención y seguridad en el hogar en el Barrio 18 de Septiembre, organizada por la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con la participación de GASCO Magallanes y otras empresas de servicios básicos.

La actividad se realizó en la sede de la Junta de Vecinos del sector y tuvo como objetivo entregar recomendaciones prácticas sobre el uso seguro del gas natural, abordando la prevención de fugas, combustiones deficientes y los riesgos asociados a la emanación de monóxido de carbono. Además, se difundió el servicio “Llame Antes de Excavar” (LLAE), como una herramienta clave para prevenir daños en las redes de gas.

El gerente de Operaciones de GASCO Magallanes, Pedro Martin, valoró la instancia y señaló que “para nosotros es esencial mantener un contacto directo con los vecinos para entregarles, de primera mano, consejos e impulsar hábitos sobre el uso seguro y eficiente del gas natural”, agradeciendo además la convocatoria realizada por el Gobierno Regional.

En tanto, Valentina Concha, encargada de Marketing y Relacionamiento Comunitario de la compañía, destacó que “estas jornadas reflejan nuestra preocupación por la seguridad de las personas y nuestra disposición a extender este trabajo preventivo a otras juntas de vecinos y comunidades de la región”.

Por su parte, Luis Muñoz, profesional de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, indicó que esta iniciativa busca fortalecer la corresponsabilidad en los cuidados, entregando herramientas que permitan prevenir riesgos y promover el apoyo comunitario, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. La jornada se desarrolló en el marco del Programa Redes Comunitarias de Cuidados, impulsado por el Gobierno Regional junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y contó con la participación de vecinos, cuidadores y representantes de diversas instituciones locales.