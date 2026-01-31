VERANO ACTIVO E INCLUSIVO ANIMA JORNADAS RECREATIVAS EN RÍO UKIKA

Esta semana, como parte de la iniciativa Verano Activo e Inclusivo 2026 en el río Ukika, niños y niñas disfrutaron de una jornada llena de movimientos, juegos y actividades recretivas.

Esta medida busca fomentar la vida activa, la inclusión y el encuentro entre niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa estará habilitada hasta el 13 de febrero en dos franjas horarias. La primera franja comienza desde las 10:00 hrs hasta las 13:00 hrs y la segunda franja horaria empieza desde las 14:30 hrs hasta las 17:30 hrs donde las actividades se encuentran dirigidas a niños y adolescentes entre los 6 y 17 años.