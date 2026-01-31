Punta Arenas,
31 de enero de 2026

VERANO ACTIVO E INCLUSIVO ANIMA JORNADAS RECREATIVAS EN RÍO UKIKA

Niños, niñas y adolescentes participaron de actividades recreativas en el marco del programa Verano Activo e Inclusivo 2026.

Verano Inclusivo

Esta semana, como parte de la iniciativa Verano Activo e Inclusivo 2026 en el río Ukika, niños y niñas disfrutaron de una jornada llena de movimientos, juegos y actividades recretivas.

Esta medida busca fomentar la vida activa, la inclusión y el encuentro entre niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa estará habilitada hasta el 13 de febrero en dos franjas horarias. La primera franja comienza desde las 10:00 hrs hasta las 13:00 hrs y la segunda franja horaria empieza desde las 14:30 hrs hasta las 17:30 hrs donde las actividades se encuentran dirigidas a niños y adolescentes entre los 6 y 17 años.

Felipe Barría Cumbre Aconcagua

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
Felipe Barría Cumbre Aconcagua

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Verano Inclusivo

VERANO ACTIVO E INCLUSIVO ANIMA JORNADAS RECREATIVAS EN RÍO UKIKA

Rescate turista dientes de navarino

NUEVO RESCATE DE DOS PERSONAS EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

MINISTRO PRADO CORTE MINISTROS

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO VISITÓ UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

publicite aquí