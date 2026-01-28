SAG MAGALLANES INTERCEPTA MOSCA DE LA FRUTA EN ULTIMA ESPERANZA Y RECUERDA EXIGENCIAS PARA SALIR DEL PAÍS CON MASCOTAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el encargado regional de control frontera del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Magallanes, Christian von Moltke Cornils, conversó con la ciudadanía para informar sobre el trabajo que realiza el servicio en la protección sanitaria del territorio y entregar recomendaciones clave de cara a los viajes al extranjero durante el período estival.

En la instancia, la autoridad se refirió a la reciente intercepción de larvas de mosca de la fruta en el control fronterizo de Cerro Dorotea, detección realizada en un limón que evitó el ingreso de una de las plagas agrícolas más dañinas a nivel mundial. Al respecto, explicó que “el SAG cumple una función estratégica en la protección del patrimonio fito y zoosanitario nacional, y esta intercepción confirma que los controles fronterizos no son sólo un trámite administrativo, sino que se trata de una barrera sanitaria fundamental para resguardar la producción nacional, nuestra economía y nuestros mercados de exportación”.

Asimismo, Christian von Moltke Cornils aprovechó el espacio radial para hacer un llamado a las personas que planean viajar al extranjero con sus mascotas durante las vacaciones de verano, recordando que perros y gatos deben cumplir con requisitos obligatorios para salir del país, con el objetivo de evitar contratiempos en las fronteras y resguardar la salud animal.

El principal documento exigido es el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), que acredita que la mascota se encuentra en buen estado de salud y cumple con las exigencias sanitarias del país de destino. Para obtenerlo, se debe presentar un certificado de salud emitido por un médico o médica veterinaria particular, con una vigencia máxima de 10 días al momento de iniciar el viaje, el cual debe incluir datos como nombre, edad, sexo, tamaño, color y raza del animal.

Además, las mascotas deben contar con desparasitación interna y externa vigente, realizada dentro de los 15 días previos a la solicitud, indicando producto, principio activo y dosis. También es obligatorio acreditar la vacuna antirrábica al día, considerando que, si se trata de la primera vacunación o no existe continuidad en el esquema, esta debe haberse aplicado al menos 21 días antes del viaje; en el caso de revacunaciones dentro del período de vigencia, no se exige dicho plazo.

Entre los antecedentes requeridos también se debe informar la dirección de destino donde se hospedará la mascota y los datos del transporte en que viajará, ya sea vehículo, patente o número de vuelo. El Certificado Zoosanitario de Exportación puede solicitarse en cualquier oficina sectorial del SAG en la Región de Magallanes, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas, y se entrega al día hábil siguiente de realizada la solicitud.

Finalmente, desde el SAG recordaron que la vigencia del certificado varía entre 21 y 60 días, dependiendo del país de destino, y que su emisión tiene un costo asociado por cada mascota. En ese contexto, recalcaron que algunos países exigen requisitos adicionales, por lo que se recomienda revisar con anticipación la información disponible en el sitio web institucional o realizar consultas directamente en las oficinas del servicio.



