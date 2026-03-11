Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN DEL VPH: VACUNA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PROTEGE CONTRA 6 TIPOS DE CÁNCER

A diferencia de versiones anteriores, la clínica dispone de la vacuna nonavalente (Gardasil 9), la protección más avanzada disponible en el mundo.

_Campañas Prevencion del Cancer con vacuna contra el VPH

En el marco de sus campañas preventivas 2026, Clínica RedSalud Magallanes hizo un llamado a la comunidad a no bajar la guardia frente al Virus del Papiloma Humano (VPH). La institución destacó que la inmunización actual no solo previene el cáncer cervicouterino, sino que es una herramienta clave contra otros cinco tipos de cáncer que afectan
tanto a hombres como a mujeres.

 
A diferencia de versiones anteriores, la clínica dispone de la vacuna nonavalente (Gardasil 9), la protección más avanzada disponible en el mundo. Esta fórmula protege contra 9 cepas del virus (7 de alto riesgo oncológico y 2 de bajo riesgo), logrando prevenir hasta el 90% de los cánceres y verrugas genitales relacionados con el VPH.

Un escudo para toda la familia Los especialistas de la clínica en Punta Arenas recalcan que el VPH es responsable de enfermedades graves en ambos sexos, incluyendo cáncer de ano, orofaringe (garganta), pene, vagina y vulva.

“Es un mito que el VPH sea un tema solo de mujeres. Los hombres también deben vacunarse para su propia protección y para reducir la circulación del virus en la región. En Magallanes, donde la cercanía comunitaria es vital, vacunarse es un acto de cuidado colectivo”, señalaron desde el centro médico.

Beneficio económico: Tercera dosis costo cero Para incentivar el cumplimiento del esquema completo de vacunación —que en adultos requiere de tres dosis—, Clínica RedSalud mantiene una promoción exclusiva: quienes se administren la primera dosis entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026, recibirán la tercera dosis de forma gratuita siempre que cumpla con su esquema de forma correcta. Esto representa un ahorro significativo para el bolsillo familiar, considerando
que el valor referencial de cada dosis es de $143.030.

Esquemas de vacunación:

● Desde los 15 años en adelante: Se requieren 3 dosis (esquema de 0, 2 y 6 meses) para asegurar inmunidad de por vida.

El paso a paso para vacunarse Para garantizar la seguridad clínica, el proceso requiere de una orden médica previa. Los pasos son los siguientes:

1. Consulta Médica: La paciente o el paciente debe agendar una hora con Medicina General, Ginecología o Matrona. Aunque se prioriza la atención presencial en la clínica para una evaluación integral, también está disponible la opción de Telemedicina para la emisión de la orden de vacunación de forma remota.

2. Orden de Vacunación: Una vez obtenida la orden médica (física o digital), se debe proceder al agendamiento de la aplicación.


3. Reserva en el Portal: El agendamiento se realiza a través de www.redsalud.cl. Al ingresar, se debe buscar la sección “Vacunatorio” y seleccionar específicamente el servicio “Virus Papiloma Humano (VPH) - Gardasil 9” para asegurar el stock y la hora exclusiva.


VICEPRESIDENTA DE FENATS Y DIRIGENTE CUT, KAREN PALMA TAPIA DESTACA AVANCES EN DERECHOS LABORALES DE MUJERES Y PLANTEA DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN

