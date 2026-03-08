Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

RESULTADOS SIMCE 2025 CONFIRMAN ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DESAFÍOS EN MATEMÁTICA EN MAGALLANES

Los resultados del SIMCE 2025 muestran una estabilización del sistema educativo tras la pandemia, manteniendo avances en algunos niveles y evidenciando desafíos en matemática y brechas de género.

SIMCE 2025

La Agencia de Calidad de la Educación entregó los resultados del SIMCE y de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), información que por tercer año consecutivo se publica al inicio del año escolar para apoyar la toma de decisiones pedagógicas en los establecimientos educacionales. Las evaluaciones se aplicaron entre octubre y noviembre de 2025 y en la Región de Magallanes registraron altas tasas de participación: 98,2% en 4° básico, 96,6% en 8° básico y 94,1% en II medio.

Tras la fuerte caída registrada en 2022 producto de la pandemia de Covid-19, los resultados de 2025 muestran una estabilización en 4° básico sin variaciones significativas y el retorno a niveles prepandemia en II medio. La jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de Calidad de la Educación, Mónica Cerro Mercado, destacó que la entrega temprana de estos resultados permite que las comunidades educativas analicen la información e implementen mejoras pedagógicas oportunas.

Por su parte, el seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, señaló que el sistema educativo regional ha logrado estabilizarse antes de lo proyectado inicialmente, considerando que los especialistas estimaban un proceso de recuperación de entre siete y diez años tras la pandemia. La autoridad destacó además el esfuerzo de las comunidades educativas y los equipos del Ministerio de Educación en la reactivación del aprendizaje en la región.

Entre los principales desafíos identificados se encuentra la asignatura de Matemática, donde persisten brechas a nivel nacional y regional, particularmente en materia de género. No obstante, los indicadores muestran que esta diferencia tiende a disminuir a medida que los estudiantes avanzan hacia la enseñanza media. Además, los Indicadores de Desarrollo Personal y Social reflejan altos niveles de autoestima académica y percepción positiva del apoyo docente, aunque se plantea la necesidad de fortalecer la motivación por el aprendizaje, la participación estudiantil y la convivencia escolar.


IMPACTANTE REGISTRO DE SIETE BALLENAS SALTANDO FUE CAPTADO CERCA DE LA ISLA CARLOS III EN MAGALLANES

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
RESULTADOS SIMCE 2025 CONFIRMAN ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DESAFÍOS EN MATEMÁTICA EN MAGALLANES

archivo regional de magallanes

SERPAT INFORMA AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES

dppmagallanes

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC ABORDA VISITA PRESIDENCIAL, EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES