BATERISTA JUAN TRUJILLO HACE INVITACIÓN AL PRIMER ENCUENTRO DE BATERISTAS DE MAGALLANES

En el programa Almorzando con Checho, el invitado fue Juan Trujillo, gestor cultural y baterista magallánico, quien conversó sobre su trayectoria musical y el trabajo que ha desarrollado para impulsar la percusión en la región. Durante la entrevista invitó a la comunidad a participar del Primer Encuentro de Bateristas de Magallanes, instancia que busca reunir a músicos locales y mostrar el talento existente en Punta Arenas.

Trujillo comentó que lleva cerca de 20 años dedicado a la batería, instrumento que descubrió desde muy joven y que, según explicó, lo marcó profundamente desde sus primeras experiencias viendo a otros músicos tocar. Con el tiempo comenzó a formarse de manera autodidacta, trabajando para comprar sus instrumentos y desarrollando una pasión que hoy también transmite a sus estudiantes.

Actualmente, el músico cuenta con una academia particular, donde enseña batería a personas de distintas edades que desean aprender o perfeccionarse en el instrumento. Según relató, la música no solo cumple un rol artístico, sino también una función social, ya que permite integrar a personas, generar comunidad y despertar nuevas inquietudes culturales.

En ese contexto, anunció la realización del Primer Encuentro de Bateristas de Magallanes, evento que reunirá a 10 bateristas, entre ellos cuatro debutantes y seis músicos que ya llevan varios años formándose junto a él. Cada participante interpretará canciones elegidas por ellos mismos, acompañados por una banda soporte que permitirá dar continuidad al espectáculo.

La actividad se realizará el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Centro Cultural Claudio Pérez Chamorro, espacio que contará con cerca de 200 butacas para el público. Durante el concierto se presentarán distintos géneros musicales y también participarán músicos invitados, incluyendo presentaciones vocales y una canción original creada por la familia Espinoza-Espinoza.

Finalmente, Juan Trujillo destacó la gran cantidad de músicos que existen en Punta Arenas y el trabajo constante que muchos realizan de forma silenciosa. En ese sentido, subrayó la importancia de generar espacios culturales que permitan mostrar ese talento local y fortalecer la escena musical de la región.