5 de marzo de 2026
BATERISTA JUAN TRUJILLO HACE INVITACIÓN AL PRIMER ENCUENTRO DE BATERISTAS DE MAGALLANES
Almorzando con Checho
En el programa Almorzando con Checho, el invitado fue Juan Trujillo, gestor cultural y baterista magallánico, quien conversó sobre su trayectoria musical y el trabajo que ha desarrollado para impulsar la percusión en la región. Durante la entrevista invitó a la comunidad a participar del Primer Encuentro de Bateristas de Magallanes, instancia que busca reunir a músicos locales y mostrar el talento existente en Punta Arenas.
Trujillo comentó que lleva cerca de 20 años dedicado a la batería, instrumento que descubrió desde muy joven y que, según explicó, lo marcó profundamente desde sus primeras experiencias viendo a otros músicos tocar. Con el tiempo comenzó a formarse de manera autodidacta, trabajando para comprar sus instrumentos y desarrollando una pasión que hoy también transmite a sus estudiantes.
Actualmente, el músico cuenta con una academia particular, donde enseña batería a personas de distintas edades que desean aprender o perfeccionarse en el instrumento. Según relató, la música no solo cumple un rol artístico, sino también una función social, ya que permite integrar a personas, generar comunidad y despertar nuevas inquietudes culturales.
En ese contexto, anunció la realización del Primer Encuentro de Bateristas de Magallanes, evento que reunirá a 10 bateristas, entre ellos cuatro debutantes y seis músicos que ya llevan varios años formándose junto a él. Cada participante interpretará canciones elegidas por ellos mismos, acompañados por una banda soporte que permitirá dar continuidad al espectáculo.
La actividad se realizará el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Centro Cultural Claudio Pérez Chamorro, espacio que contará con cerca de 200 butacas para el público. Durante el concierto se presentarán distintos géneros musicales y también participarán músicos invitados, incluyendo presentaciones vocales y una canción original creada por la familia Espinoza-Espinoza.
Finalmente, Juan Trujillo destacó la gran cantidad de músicos que existen en Punta Arenas y el trabajo constante que muchos realizan de forma silenciosa. En ese sentido, subrayó la importancia de generar espacios culturales que permitan mostrar ese talento local y fortalecer la escena musical de la región.
La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.
La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.