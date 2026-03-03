PABLO TRIVIÑO BRILLÓ EN LA MARATÓN DE TOKIO Y FUE EL MEJOR MAGALLÁNICO EN COMPETENCIA

En el programa Almorzando con Checho, el magallánico Pablo Triviño compartió su experiencia tras participar en la Maratón de Tokio, una de las seis majors del atletismo mundial. Desde Japón, donde vivió su última noche antes de continuar su viaje de luna de miel, relató la emoción de cumplir este desafío deportivo tras un extenso viaje de más de 26 horas desde Santiago.

Durante la competencia, que reunió a más de 30 mil corredores, destacó el orgullo de llevar la bandera magallánica en el kilómetro 31, donde su esposa lo esperaba alentándolo. También valoró el reencuentro con el histórico atleta puntarenense Omar Aguilar, a quien recordó como un referente de infancia cuando escuchaba por Radio Polar las transmisiones de la Maratón de los Barrios.

Triviño explicó que el maratón tiene una distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Exige una preparación rigurosa. Entrenó cinco días a la semana, acumulando cerca de 80 kilómetros semanales, combinando trabajo físico, descanso y disciplina. En esta edición logró el primer lugar entre los chilenos y se ubicó como el segundo mejor chileno en el ranking histórico de Tokio.

Finalmente, reflexionó sobre el valor del deporte como herramienta de crecimiento personal, salud y movilidad social. Aseguró que el verdadero desafío es competir con uno mismo y buscar cada día una mejor versión, mensaje que quiso compartir con la audiencia magallánica, reafirmando el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal.