Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de marzo de 2026

PABLO TRIVIÑO BRILLÓ EN LA MARATÓN DE TOKIO Y FUE EL MEJOR MAGALLÁNICO EN COMPETENCIA

Almorzando con Checho

Pablo Triviño

En el programa Almorzando con Checho, el magallánico Pablo Triviño compartió su experiencia tras participar en la Maratón de Tokio, una de las seis majors del atletismo mundial. Desde Japón, donde vivió su última noche antes de continuar su viaje de luna de miel, relató la emoción de cumplir este desafío deportivo tras un extenso viaje de más de 26 horas desde Santiago.

Durante la competencia, que reunió a más de 30 mil corredores, destacó el orgullo de llevar la bandera magallánica en el kilómetro 31, donde su esposa lo esperaba alentándolo. También valoró el reencuentro con el histórico atleta puntarenense Omar Aguilar, a quien recordó como un referente de infancia cuando escuchaba por Radio Polar las transmisiones de la Maratón de los Barrios.

Triviño explicó que el maratón tiene una distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Exige una preparación rigurosa. Entrenó cinco días a la semana, acumulando cerca de 80 kilómetros semanales, combinando trabajo físico, descanso y disciplina. En esta edición logró el primer lugar entre los chilenos y se ubicó como el segundo mejor chileno en el ranking histórico de Tokio.

Finalmente, reflexionó sobre el valor del deporte como herramienta de crecimiento personal, salud y movilidad social. Aseguró que el verdadero desafío es competir con uno mismo y buscar cada día una mejor versión, mensaje que quiso compartir con la audiencia magallánica, reafirmando el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal.

Pablo Triviño

PABLO TRIVIÑO BRILLÓ EN LA MARATÓN DE TOKIO Y FUE EL MEJOR MAGALLÁNICO EN COMPETENCIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTÁ DESAPARECIDO: INVESTIGAN INCIDENTE QUE AFECTA A SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.

​El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.

4ta BRIACO Chorillos
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
OBRA DE TEATRO (1)

MAÑANA INICIA RETIRO DE INVITACIONES PARA OBRA DE TEATRO "YA NO TE GUSTO, ¿VERDAD?"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
GASPAR LUNA EN ROCKÓDROMO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SER PARTE DE LOS ESCENARIOS DE LA RED ROCKÓDROMO 2026

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
concejaleterovic

“VAMOS A SER UNA OPOSICIÓN FÉRREA Y CONTUNDENTE”: ETEROVIC ANALIZA FIN DEL GOBIERNO DE BORIC Y ADVIERTE DESAFÍOS ANTE LLEGADA DE KAST A LA MONEDA

buvinic