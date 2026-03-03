Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de marzo de 2026

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA "SE VA A RECIBIR UN ESTADO DEBILITADO Y HAY QUE VOLVER A FORTALECER Y EQUILIBRAR LAS FINANZAS DEL PAÍS"

Buenos días región.

mjcseconomista

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó el complejo escenario internacional marcado por el aumento de los conflictos en Medio Oriente, particularmente la situación con Irán, y sus posibles repercusiones en la economía chilena y regional.

El profesional señaló que “lo que esta pasando con Iran, el aumento de los conflictos eso nos va a tocar, ya hemos visto reacciones en al alza del dólar, precios en los combustibles ha habido ajustes en la bolsa con caída fuertes en el IPSA algunos ajustes técnicos y otros influenciados por cosas que pasan a nivel internacional”, advirtiendo que los efectos ya comienzan a observarse en distintos indicadores económicos.

En esa línea, explicó que el conflicto en Medio Oriente y la paralización en el estrecho de Ormuz generan especial preocupación, considerando su relevancia estratégica para el comercio mundial de crudo. “ahí circula gran cantidad de petróleo y eso no esta pasando, lo cual afecta en el valor....se va a ir reflejando en el precio de los combustibles”, afirmó, anticipando que los consumidores podrían percibir próximamente estas variaciones en los valores locales.

Durante la conversación también abordó el denominado legado del Presidente Gabriel Boric en la Región de Magallanes, particularmente en relación con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). Al respecto, expresó que “vino a votar en diciembre y lanzaron un pedze, un pedze millonario de 2,3billones de pesos una cosa que era gigantesca pero la realidad es que los magallánicos e incluso los fanáticos de Boric a menos que tengan una enfermedad que no les permita ver la realidad todos esos compromisos no son realizables”.

Asimismo, agregó que “uno no esta en contra de los proyectos pero los proyectos tienen que financiarse y no van a poder financiarse”, cuestionando la viabilidad presupuestaria de los anuncios realizados. En ese contexto, también sostuvo que “el gobierno dice que estábamos pasando por el mejor momento económico en décadas en la región de magallanes, eso planteo el gobierno y eso no es así”.

Finalmente, el economista planteó que el próximo gobierno enfrentará un escenario complejo en materia fiscal. “se va a recibir un estado debilitado y hay que volver a fortalecer y equilibrar las finanzas del país”, concluyó, insistiendo en la necesidad de responsabilidad financiera para enfrentar los desafíos económicos venideros.



AUDER-HIF-Chile

AUDER ORGANIZÓ MISIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y COMBUSTIBLES SINTÉTICOS A CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3
nuestrospodcast
Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ballenasmagallanes

"QUÉ TREMENDA ES LA PATAGONIA": TRES BALLENAS JOROBADAS SORPRENDEN CON UNA COREOGRAFÍA NATURAL EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
comiteconstruccionnaval

MAGALLANES BUSCA CONSOLIDARSE COMO POLO ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL EXTREMO SUR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
buvinic

VIVIENDO UN TIEMPO DE CAMBIOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA