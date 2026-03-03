ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA "SE VA A RECIBIR UN ESTADO DEBILITADO Y HAY QUE VOLVER A FORTALECER Y EQUILIBRAR LAS FINANZAS DEL PAÍS"

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó el complejo escenario internacional marcado por el aumento de los conflictos en Medio Oriente, particularmente la situación con Irán, y sus posibles repercusiones en la economía chilena y regional.

El profesional señaló que “lo que esta pasando con Iran, el aumento de los conflictos eso nos va a tocar, ya hemos visto reacciones en al alza del dólar, precios en los combustibles ha habido ajustes en la bolsa con caída fuertes en el IPSA algunos ajustes técnicos y otros influenciados por cosas que pasan a nivel internacional”, advirtiendo que los efectos ya comienzan a observarse en distintos indicadores económicos.

En esa línea, explicó que el conflicto en Medio Oriente y la paralización en el estrecho de Ormuz generan especial preocupación, considerando su relevancia estratégica para el comercio mundial de crudo. “ahí circula gran cantidad de petróleo y eso no esta pasando, lo cual afecta en el valor....se va a ir reflejando en el precio de los combustibles”, afirmó, anticipando que los consumidores podrían percibir próximamente estas variaciones en los valores locales.

Durante la conversación también abordó el denominado legado del Presidente Gabriel Boric en la Región de Magallanes, particularmente en relación con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). Al respecto, expresó que “vino a votar en diciembre y lanzaron un pedze, un pedze millonario de 2,3billones de pesos una cosa que era gigantesca pero la realidad es que los magallánicos e incluso los fanáticos de Boric a menos que tengan una enfermedad que no les permita ver la realidad todos esos compromisos no son realizables”.

Asimismo, agregó que “uno no esta en contra de los proyectos pero los proyectos tienen que financiarse y no van a poder financiarse”, cuestionando la viabilidad presupuestaria de los anuncios realizados. En ese contexto, también sostuvo que “el gobierno dice que estábamos pasando por el mejor momento económico en décadas en la región de magallanes, eso planteo el gobierno y eso no es así”.

Finalmente, el economista planteó que el próximo gobierno enfrentará un escenario complejo en materia fiscal. “se va a recibir un estado debilitado y hay que volver a fortalecer y equilibrar las finanzas del país”, concluyó, insistiendo en la necesidad de responsabilidad financiera para enfrentar los desafíos económicos venideros.

