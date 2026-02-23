PLAZA PÚBLICA CADEM: RECORTE DEL GASTO FISCAL POR US$ 6 MIL MILLONES LIDERA COMO PRINCIPAL MEDIDA ECONÓMICA, PERO 70% LA VE DIFÍCIL DE CUMPLIR

De acuerdo al sondeo, un 40% de los encuestados menciona el ajuste fiscal como la principal medida económica anunciada, ubicándola en el primer lugar de relevancia por sobre destrabar inversiones o bajar impuestos.

Sin embargo, el mismo estudio revela una señal de alerta: un 70% considera que será difícil cumplir con este recorte, convirtiéndola en la iniciativa con menor percepción de viabilidad entre las anunciadas.



Alta expectativa, baja confianza en ejecución



La combinación de ambos datos instala un escenario político y económico desafiante:

La ciudadanía identifica el control del gasto como prioridad.

Pero existe escepticismo respecto a su implementación real.

Reducir US$ 6 mil millones implica ajustes estructurales, posibles recortes en programas o reordenamientos presupuestarios que pueden tener impacto social y político. De ahí que el debate no solo sea técnico, sino también estratégico.

Para el nuevo gobierno, la medida busca enviar una señal clara a los mercados y al mundo empresarial: disciplina fiscal y orden en las cuentas públicas.

En un contexto donde la percepción económica sigue siendo mayoritariamente negativa y la ciudadanía exige mayor crecimiento, el ajuste fiscal aparece como un intento de estabilizar el escenario macroeconómico.



El desafío político



El principal reto será cómo equilibrar el recorte del gasto con las demandas sociales y la necesidad de mantener políticas públicas activas.

La encuesta deja una conclusión clave: la ciudadanía respalda la intención, pero duda de su factibilidad.

En definitiva, el éxito o fracaso de esta medida podría marcar el tono económico del nuevo ciclo gubernamental.

​

