Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

ACCIDENTES DE TRAYECTO CON AUTOMÓVILES OCURREN MÁS DE 1 VEZ POR SEMANA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​A nivel nacional, se registraron más de 6.200 accidentes de trayecto en los primeros nueves meses de 2025 con participación de vehículos, cifra que representa un aumento frente al mismo período del año anterior.

Accidentes trayecto autos

Entre enero y septiembre de 2025 ocurrieron 70 accidentes de trayecto con participación de automóviles en promedio en la región de Magallanes, según datos de Achs Seguro Laboral. La cifra es la tercera menor a nivel país, detrás de lo registrado en las regiones de Aysén (22 accidentes) y Atacama (68). La Región Metropolitana fue la que concentró la mayor cantidad con más de 2.800 accidentes de esta índole.

Durante el periodo analizado se reportaron 6.246 siniestros de este tipo a nivel nacional, de los cuales 54% fueron de mujeres y 46% de hombres. Si bien esta cifra representa un incremento respecto al año 2024, dicho aumento se atribuye al crecimiento en la cantidad de trabajadores protegidos por Achs.

Lilian Padilla, subgerente de Prevención de Achs Seguro Laboral explica que “estos accidentes se producen en el trayecto directo entre la casa y el lugar de trabajo, o viceversa, e involucran a personas que se trasladan en automóvil, ya sea conduciendo o como pasajeras”.

El tramo horario más crítico a nivel nacional fue el comprendido entre las 7:00 y las 11:59 horas, que concentró el 61 % de los accidentes. Le siguieron las 18:00 a 23:59 horas con un 15 %, y las 12:00 a 17:59 horas con un 13 %. “Estos datos muestran que la mayor parte de los siniestros se produce en los horarios de mayor flujo vehicular, cuando las personas se dirigen o regresan de sus lugares de trabajo. La conducción defensiva, la planificación del viaje y evitar distracciones son medidas claves para reducir los riesgos”, comenta Padilla.

Por rango etario, las personas entre 31 y 40 años fueron las más afectadas, con un 35 % del total de accidentes, seguidas por los grupos de 18 a 30 años (24 %) y 41 a 59 años (21 %).

Recomendaciones para evitar accidentes

Padilla menciona que “en la Achs creemos que todos los accidentes se pueden prevenir. Por eso, trabajamos junto a instituciones y autoridades para fortalecer la seguridad vial, a través de la educación hacia las y los trabajadores, campañas y el fomentar la cultura preventiva en los entornos viales y laborales. 

En ese sentido, la experta entrega las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes de trayecto con vehículos:

Antes de iniciar el viaje:



  • Definir la ruta que se usará y características del camino (tipo de carretera, camino rural, ripio, polvo, lluvia, viento).

  • Chequear el estado del vehículo (neumáticos, suspensión, frenos, luces, cinturones de seguridad, lubricantes, combustible suficiente, kit de seguridad, neumático repuesto).

  • Asegurarse de que todos los pasajeros deben utilizar cinturón de seguridad.

  • Niños menores de 9 años deben utilizar sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla.

  • Chequear los documentos del automóvil y del conductor.

  • Cargar el auto en forma ordenada, respetando la capacidad de carga. (personas/equipaje) y sin sacrificar visibilidad y seguridad interior.

  • Llevar elementos de uso personal como, útiles de aseo y elementos de protección/sanitización (bloqueador solar, mascarillas, alcohol gel, toallas de papel, desinfectantes paño o aerosol), como también medicamentos especiales que se necesiten.

Durante el viaje:



  • La noche previa descansar lo suficiente, no ingerir alcohol.

  • Verificar los horarios recomendados para viajar por el uso de aplicaciones como Waze o Google Maps.

  • Manejar respetando la velocidad establecida, atento a las condiciones del entorno, respetando todas las señales. 

  • No usar el celular mientras se conduce.



*Las cifras presentadas corresponden a datos de la cartera de esta mutualidad. Esta información no necesariamente refleja la situación agregada del sistema. El dato agregado se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).





Regina Andrade

NADADORA CHILOTA PRESENTA PROYECTO DEPORTIVO EN CONMEMORACIÓN A LOS 200 AÑOS DE LA INTEGRACIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ACCIDENTES DE TRAYECTO CON AUTOMÓVILES OCURREN MÁS DE 1 VEZ POR SEMANA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​A nivel nacional, se registraron más de 6.200 accidentes de trayecto en los primeros nueves meses de 2025 con participación de vehículos, cifra que representa un aumento frente al mismo período del año anterior.

​A nivel nacional, se registraron más de 6.200 accidentes de trayecto en los primeros nueves meses de 2025 con participación de vehículos, cifra que representa un aumento frente al mismo período del año anterior.

Accidentes trayecto autos
nuestrospodcast
marley perrito

CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A “MARLEY”, SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Accidentes trayecto autos

ACCIDENTES DE TRAYECTO CON AUTOMÓVILES OCURREN MÁS DE 1 VEZ POR SEMANA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
feria cuidados natales

FERIA DE CUIDADOS COMUNITARIOS FORTALECE EL TRABAJO EN RED EN PUERTO NATALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aeropuerto puq

SE INVERTIRÁN 162 MILLONES DE DÓLARES EN OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO