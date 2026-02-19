ACCIDENTES DE TRAYECTO CON AUTOMÓVILES OCURREN MÁS DE 1 VEZ POR SEMANA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Entre enero y septiembre de 2025 ocurrieron 70 accidentes de trayecto con participación de automóviles en promedio en la región de Magallanes, según datos de Achs Seguro Laboral. La cifra es la tercera menor a nivel país, detrás de lo registrado en las regiones de Aysén (22 accidentes) y Atacama (68). La Región Metropolitana fue la que concentró la mayor cantidad con más de 2.800 accidentes de esta índole.

Durante el periodo analizado se reportaron 6.246 siniestros de este tipo a nivel nacional, de los cuales 54% fueron de mujeres y 46% de hombres. Si bien esta cifra representa un incremento respecto al año 2024, dicho aumento se atribuye al crecimiento en la cantidad de trabajadores protegidos por Achs.

Lilian Padilla, subgerente de Prevención de Achs Seguro Laboral explica que “estos accidentes se producen en el trayecto directo entre la casa y el lugar de trabajo, o viceversa, e involucran a personas que se trasladan en automóvil, ya sea conduciendo o como pasajeras”.

El tramo horario más crítico a nivel nacional fue el comprendido entre las 7:00 y las 11:59 horas, que concentró el 61 % de los accidentes. Le siguieron las 18:00 a 23:59 horas con un 15 %, y las 12:00 a 17:59 horas con un 13 %. “Estos datos muestran que la mayor parte de los siniestros se produce en los horarios de mayor flujo vehicular, cuando las personas se dirigen o regresan de sus lugares de trabajo. La conducción defensiva, la planificación del viaje y evitar distracciones son medidas claves para reducir los riesgos”, comenta Padilla.

Por rango etario, las personas entre 31 y 40 años fueron las más afectadas, con un 35 % del total de accidentes, seguidas por los grupos de 18 a 30 años (24 %) y 41 a 59 años (21 %).

Recomendaciones para evitar accidentes

Padilla menciona que “en la Achs creemos que todos los accidentes se pueden prevenir. Por eso, trabajamos junto a instituciones y autoridades para fortalecer la seguridad vial, a través de la educación hacia las y los trabajadores, campañas y el fomentar la cultura preventiva en los entornos viales y laborales.

En ese sentido, la experta entrega las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes de trayecto con vehículos:

Antes de iniciar el viaje:









Definir la ruta que se usará y características del camino (tipo de carretera, camino rural, ripio, polvo, lluvia, viento).





Chequear el estado del vehículo (neumáticos, suspensión, frenos, luces, cinturones de seguridad, lubricantes, combustible suficiente, kit de seguridad, neumático repuesto).





Asegurarse de que todos los pasajeros deben utilizar cinturón de seguridad.





Niños menores de 9 años deben utilizar sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla.





Chequear los documentos del automóvil y del conductor.





Cargar el auto en forma ordenada, respetando la capacidad de carga. (personas/equipaje) y sin sacrificar visibilidad y seguridad interior.





Llevar elementos de uso personal como, útiles de aseo y elementos de protección/sanitización (bloqueador solar, mascarillas, alcohol gel, toallas de papel, desinfectantes paño o aerosol), como también medicamentos especiales que se necesiten.





Durante el viaje:









La noche previa descansar lo suficiente, no ingerir alcohol.





Verificar los horarios recomendados para viajar por el uso de aplicaciones como Waze o Google Maps.





Manejar respetando la velocidad establecida, atento a las condiciones del entorno, respetando todas las señales.





No usar el celular mientras se conduce.









*Las cifras presentadas corresponden a datos de la cartera de esta mutualidad. Esta información no necesariamente refleja la situación agregada del sistema. El dato agregado se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).









​

