Punta Arenas,
17 de febrero de 2026

CONSEJERO JUAN MORANO CONFIRMA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PENDIENTES A MAGALLANES

Buenos Días Región

Juan Morano Cornejo, Consejero regional

En el programa Buenos Días Región, el consejero regional, presidente del PDC, exalcalde y exdiputado, Juan Morano Cornejo, se refirió a la compleja situación presupuestaria que afectó a los gobiernos regionales del país, particularmente por el retraso en la transferencia de recursos correspondientes al cierre del año 2025. La situación motivó una reunión de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANACORE), en la que participó el gobernador de Magallanes, confirmándose el compromiso del Ejecutivo para regularizar los pagos pendientes.

Morano explicó que los recursos adeudados de noviembre y diciembre ya fueron transferidos a la región y que se espera que los pagos comiencen a realizarse de manera inmediata, permitiendo ponerse al día con empresas y proveedores. Destacó que la demora impactó especialmente a pequeñas y medianas empresas, generando riesgos de quiebra, paralización de obras y afectación laboral. Además, se proyecta que hacia fines de febrero queden regularizados también los pagos correspondientes a enero y febrero de 2026, por un monto cercano a los 18 mil millones de pesos.

El consejero indicó que la situación se debió a una combinación de factores: estrechez de caja del Gobierno central, retraso en la aprobación del presupuesto nacional y dificultades administrativas en algunas regiones. Finalmente, planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía presupuestaria para los gobiernos regionales, permitiendo que puedan presentar y administrar su propio presupuesto, evitando así futuras crisis que afecten el desarrollo regional.

Valentín Aguilera

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA AVANCES EN GESTIÓN Y CONFIRMA INICIO DEL AÑO ESCOLAR EL 4 DE MARZO EN MAGALLANES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA QUERELLA POR MANIOBRAS TEMERARIAS EN PLENO CENTRO

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

TRES MAGALLÁNICOS PROTAGONIZAN EXIGENTE CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES EN MODALIDAD POSTA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Claudia Valdés bbsc

COLUMNA DE OPINIÓN | OPERACIÓN RENTA 2026: POR QUÉ LA PREPARACIÓN YA NO PUEDE ESPERAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

infiel

RADIOGRAFÍA DEL INFIEL CHILENO 2026: BÚSQUEDAS SOBRE CÓMO OCULTAR CHATS Y BORRAR PRUEBAS DIGITALES CRECEN UN 45% EN LA PREVIA DE SAN VALENTÍN