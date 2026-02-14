HYST CUESTIONA CIFRA OFICIAL DE INGRESOS 2025 AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y APUNTA A POSIBLE DISTORSIÓN METODOLÓGICA

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) señaló que hace una semana recibió desde el nivel nacional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) las cifras oficiales de ingreso 2025 al Parque Nacional Torres del Paine, las que registran 366.642 visitantes, levemente por debajo de los 367.379 informados en 2024.



Desde el gremio precisaron que hasta octubre de 2025 la métrica utilizada permitía comparaciones con la serie histórica. Sin embargo, indicaron que en noviembre y diciembre se observa una baja que impacta el cierre anual y que, a su juicio, no se condice con los indicadores territoriales como ocupación hotelera, comportamiento de reservas y movimiento aéreo asociado al destino.



Según datos internos de HYST, el comportamiento del mercado en los meses finales del año mostró una tendencia al alza, en línea con la recuperación sostenida post pandemia. Asimismo, de manera extraoficial, indicaron que a nivel regional se estaría manejando una cifra de 415.158 ingresos en 2025, número que consideran coherente con el desempeño efectivo del destino.



La gerente de HYST, Sara Adema, expresó que “nos preocupa no contar con cifras claras y consistentes sobre los ingresos al Parque Nacional Torres del Paine. Hasta octubre los datos eran coherentes con la serie histórica; sin embargo, en noviembre y diciembre se produce una variación que no se condice con los indicadores reales del territorio”. Añadió que una métrica distinta, no comparable con la histórica, “distorsiona el análisis, dificulta evaluar la evolución real del destino y genera confusión en la información que guía decisiones públicas y privadas”.



El gremio reiteró la necesidad de revisar y transparentar los criterios de medición, señalando que cifras homogéneas y comparables son fundamentales para la planificación estratégica del parque y de la Región de Magallanes. Además, manifestaron su disposición a colaborar técnicamente en instancias que fortalezcan los sistemas de registro y consoliden una base estadística sólida para el desarrollo sostenible del destino.

