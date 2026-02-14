Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de febrero de 2026

HYST CUESTIONA CIFRA OFICIAL DE INGRESOS 2025 AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y APUNTA A POSIBLE DISTORSIÓN METODOLÓGICA

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine informó que no valida como representativa la cifra oficial de 366.642 ingresos al parque en 2025, entregada por CONAF a nivel nacional, y sostiene que el número real sería cercano a 415 mil visitantes. ​

Parque Torres del Paine

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) señaló que hace una semana recibió desde el nivel nacional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) las cifras oficiales de ingreso 2025 al Parque Nacional Torres del Paine, las que registran 366.642 visitantes, levemente por debajo de los 367.379 informados en 2024.

Desde el gremio precisaron que hasta octubre de 2025 la métrica utilizada permitía comparaciones con la serie histórica. Sin embargo, indicaron que en noviembre y diciembre se observa una baja que impacta el cierre anual y que, a su juicio, no se condice con los indicadores territoriales como ocupación hotelera, comportamiento de reservas y movimiento aéreo asociado al destino.

Según datos internos de HYST, el comportamiento del mercado en los meses finales del año mostró una tendencia al alza, en línea con la recuperación sostenida post pandemia. Asimismo, de manera extraoficial, indicaron que a nivel regional se estaría manejando una cifra de 415.158 ingresos en 2025, número que consideran coherente con el desempeño efectivo del destino.

La gerente de HYST, Sara Adema, expresó que “nos preocupa no contar con cifras claras y consistentes sobre los ingresos al Parque Nacional Torres del Paine. Hasta octubre los datos eran coherentes con la serie histórica; sin embargo, en noviembre y diciembre se produce una variación que no se condice con los indicadores reales del territorio”. Añadió que una métrica distinta, no comparable con la histórica, “distorsiona el análisis, dificulta evaluar la evolución real del destino y genera confusión en la información que guía decisiones públicas y privadas”.

El gremio reiteró la necesidad de revisar y transparentar los criterios de medición, señalando que cifras homogéneas y comparables son fundamentales para la planificación estratégica del parque y de la Región de Magallanes. Además, manifestaron su disposición a colaborar técnicamente en instancias que fortalezcan los sistemas de registro y consoliden una base estadística sólida para el desarrollo sostenible del destino.

foto juzgado natales

TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

Leer Más

​La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.

​La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.

veterinaria
nuestrospodcast
Foto 1

DELEGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REALIZA PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ESPAÑA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Foto 1

DELEGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REALIZA PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ESPAÑA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
2026-02-13 154242

AUMENTAN EN MÁS DE UN 20% LAS ATENCIONES AMBULATORIAS DE KINESIOLOGÍA EN EL HOSPITAL DE NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
AFICHE CORRIDA FAMILIAR 2026

CORRIDA FAMILIAR “PÍNTATE DE DORADO” GENERARÁ CORTES DE TRÁNSITO ESTE DOMINGO EN LA COSTANERA