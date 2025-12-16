Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de diciembre de 2025

CONAF MANTIENE CIERRE DE CIRCUITO MACIZO PAINE

​Esta medida debia regir el lunes 15 de diciembre. Sin embargo, ante esta nueva alerta preventiva, Conaf decidió mantener su cierre temporal hasta nuevo aviso.

macizopaine
Debido a una alerta preventiva levantada por el Servicio Nacional de  Prevencion y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes decidió mantener el cierre temporal del Circuito Macizo Paine en el Parque Nacional Torres del Paine.

La semana pasada, Conaf decretó el cierre de la mayoría de los tramos que comprenden el circuito, también conocido como "O", tras el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas y de alto riesgo emitido por Senapred.

Esta medida debia regir el lunes 15 de diciembre. Sin embargo, ante esta nueva alerta preventiva, Conaf decidió  mantener su cierre temporal  hasta nuevo aviso.

No obstante, el Parque Nacional Torres se encuentra abierto en horario normal para realizar trayecto de Full day, Base Torres y el circuito "W".


helicopteroconaf

YA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE EL HELICÓPTERO QUE APOYARÁ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

Leer Más

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

borickast
nuestrospodcast
macizopaine

CONAF MANTIENE CIERRE DE CIRCUITO MACIZO PAINE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
macizopaine

CONAF MANTIENE CIERRE DE CIRCUITO MACIZO PAINE

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
M100 FINALISTAS-31

MEMORIA, NATURALEZA E IDENTIDAD BRILLAN EN LOS CUENTOS GANADORES DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE MAGALLANES EN 100 PALABRAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
candidatospresidenciales

MARGEN DE VICTORIA: LOS CONFLICTOS Y DESAFÍOS QUE SE ABREN A PARTIR DE LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR