16 de diciembre de 2025
CONAF MANTIENE CIERRE DE CIRCUITO MACIZO PAINE
Esta medida debia regir el lunes 15 de diciembre. Sin embargo, ante esta nueva alerta preventiva, Conaf decidió mantener su cierre temporal hasta nuevo aviso.
Debido a una alerta preventiva levantada por el Servicio Nacional de Prevencion y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes decidió mantener el cierre temporal del Circuito Macizo Paine en el Parque Nacional Torres del Paine.
La semana pasada, Conaf decretó el cierre de la mayoría de los tramos que comprenden el circuito, también conocido como "O", tras el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas y de alto riesgo emitido por Senapred.
Esta medida debia regir el lunes 15 de diciembre. Sin embargo, ante esta nueva alerta preventiva, Conaf decidió mantener su cierre temporal hasta nuevo aviso.
No obstante, el Parque Nacional Torres se encuentra abierto en horario normal para realizar trayecto de Full day, Base Torres y el circuito "W".
Noticias
Relacionadas
Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.
Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.