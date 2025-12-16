CONAF MANTIENE CIERRE DE CIRCUITO MACIZO PAINE

Debido a una alerta preventiva levantada por el Servicio Nacional de Prevencion y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes decidió mantener el cierre temporal del Circuito Macizo Paine en el Parque Nacional Torres del Paine.

La semana pasada, Conaf decretó el cierre de la mayoría de los tramos que comprenden el circuito, también conocido como "O", tras el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas y de alto riesgo emitido por Senapred.

Esta medida debia regir el lunes 15 de diciembre. Sin embargo, ante esta nueva alerta preventiva, Conaf decidió mantener su cierre temporal hasta nuevo aviso.

No obstante, el Parque Nacional Torres se encuentra abierto en horario normal para realizar trayecto de Full day, Base Torres y el circuito "W".

