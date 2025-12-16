Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

CERCA DE UN 40% AUMENTÓ LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS DURANTE CAMPAÑA MUNICIPAL

​La cruzada dejó como resultado la realización de 690 mamografías y la detección de 15 casos con resultados que requieren seguimiento.

mamografia
Un positivo balance arrojó la campaña desarrollada por la Corporación Municipal (Cormupa) y la Municipalidad de Punta Arenas para impulsar la realización preventiva de mamografías en la ciudad durante los meses de octubre y noviembre, la cual evidenció un aumento cercano al 40 % en la realización de este examen, en comparación con el promedio de los meses anteriores.

A la fecha, la salud municipal registra un total acumulado de 1.511 exámenes, y solo en octubre y noviembre se realizaron 690 mamografías, lo que representa el 45,7% del total y un incremento del 37,4% respecto del promedio mensual registrado entre julio y septiembre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de la detección precoz. "Nos encontramos con 15 pesquisas alteradas y, por eso, lo importante es no esperar hasta último momento. Este es un cáncer tratable y lo fundamental es detectarlo a tiempo", señaló, agregando que actualmente el tratamiento se realiza en la misma comuna, sin necesidad de traslados fuera de la región. Asimismo, hizo un llamado a que las mujeres se realicen el examen durante todo el año y agradeció el apoyo de las comunicadoras locales, que permitió aumentar en casi un 40 % los exámenes realizados.

En la misma línea, Radonich agregó: "Aquí lo que pedimos a todas nuestras vecinas es que se preocupen, que se hable del tema y que no solamente activemos estos exámenes en octubre, mes del cáncer de mama, ya que están disponibles durante todo el año en los consultorios municipales de Punta Arenas".

Por su parte, la secretaria general de la Cormupa, Elena Blackwood, valoró el impacto del apoyo de comunicadoras reconocidas por la comunidad. "Estamos muy contentos con el resultado de la difusión realizada durante los meses de octubre y noviembre. Agradecemos a nuestras embajadoras, quienes cumplieron un rol muy importante al acercar esta información a la comunidad, invitando a nuestras vecinas, principalmente mujeres entre 50 y 69 años, a realizarse estos exámenes de manera preventiva", afirmó.

En tanto, el jefe subrogante del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, señaló que "15 exámenes resultaron positivos y requieren estudios complementarios. No podemos afirmar que se trate de una malignidad, pero sí es necesario profundizar el diagnóstico. Por ello, el llamado es a la comunidad, especialmente a las mujeres entre 50 y 69 años, a realizarse la mamografía, así como también a aquellas mujeres mayores de 40 años que tengan antecedentes de cáncer de mama por línea materna, a concurrir a los centros de salud para efectuar este examen, el cual además es gratuito".

Finalmente, Fuentes recalcó que la prevención no debe limitarse a los meses de concientización e invitó a las vecinas a realizar estos exámenes durante todo el año. "Reiteramos la invitación a acercarse a los centros de salud y a estar atentas a las redes sociales, ya que constantemente se desarrollan campañas".


HASTA ESTE MIÉRCOLES SE MANTENDRÁ LA CAMPAÑA DEL JUGUETE ORGANIZADA POR POLAR COMUNICACIONES

indmagallanes

