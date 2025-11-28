Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

MUNICIPALIDAD PREPARA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD PARA MILES DE NIÑOS

​Serán dos jornadas familiares con espectáculos y sorpresas que marcarán una fiesta gratuita para más de cinco mil niñas y niños de Punta Arenas.

NAVIDAD (7)

La Navidad comienza a sentirse en Punta Arenas y esta vez con una invitación pensada especialmente para los más pequeños. La Municipalidad iniciará la entrega de regalos de Navidad el próximo viernes 5 y sábado 6 de diciembre, en una actividad gratuita que reunirá a miles de familias y que contará con música, fotografías, espectáculos y la esperada visita del viejito pascuero. Serán más de 5.300 niñas y niños, desde 0 a 10 años, quienes recibirán su obsequio tras inscribirse entre julio y septiembre, iniciativa que se ha consolidado como una de las tradiciones comunitarias más masivas de la comuna.

El alcalde Claudio Radonich destacó el espíritu que mueve esta celebración, afirmando que "el viejito pascuero llega a nuestra ciudad el viernes 5 y sábado 6 de diciembre. Más de 5.300 niños van a tener su regalo. La Municipalidad, desde julio hasta septiembre, estuvo inscribiendo por web y presencial para que todos los chicos de 0 a 10 años tengan su regalo de Navidad". El jefe comunal agregó que la selección de obsequios se realizó con dedicación: "Se ha hecho con mucho cariño, con regalos muy bonitos pensados en las modas y en cada edad, y por supuesto diferentes a los del año pasado".

La jornada del viernes se llevará a cabo en el Cuartel de la Brigada de Bomberos de Río Seco entre las 15:00 y 17:00 horas, exclusivamente para las familias del sector norte de la ciudad, mientras que el sábado la actividad se trasladará al Liceo Luis Alberto Barrera, entre las 10:00 y las 14:00 horas, para el resto de los inscritos de la comuna. En ambos casos, quienes asistan deberán llevar el código QR de inscripción y la cédula del adulto responsable.

La directora de Dideco, Jessica Castillo, hizo un llamado a asistir preparados. "Es importante que el adulto responsable pueda llevar la cédula de identidad y el código QR del niño o niña que va a recibir el regalo. Si tienen algún inconveniente pueden acercarse antes a Av. Independencia 830 o escribir a [email protected]", señaló. Sobre la fiesta que acompañará la entrega, la funcionaria municipal adelantó que "habrá un pequeño espectáculo, se presentará el Coro de Voces Blancas y tendremos algunas sorpresas para amenizar mientras realizamos la entrega de los más de cinco mil regalos".

El tradicional evento municipal busca reunir a la comunidad en dos jornadas de celebración familiar, promoviendo espacios de alegría, participación y vida comunitaria. Entre música, fotografías y la emoción de los niños, la Municipalidad espera un ambiente festivo donde cada familia viva la antesala de la Navidad con una actividad diseñada para compartir y disfrutar. 


NAVIDAD (7)

