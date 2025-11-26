PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UN BALCK FRIDAY SEGURO Y ABORDA LA SEGURIDAD EN LA ETAPA ESCOLAR

En el programa del día de ayer abordamos la contingencia en torno al inicio del Black Friday, una fecha que cada año moviliza a miles de consumidores y que exige tomar precauciones para evitar fraudes y compras inseguras. La Policía de Investigaciones entregó una serie de recomendaciones para realizar transacciones de manera responsable y protegerse frente a posibles estafas.

Además, conversamos con el psicólogo de la PDI, Juan Antonio, quien profundizó en un tema clave para las familias: la seguridad en la etapa escolar. En la entrevista, abordó los riesgos más comunes, el rol de los adultos responsables y las señales de alerta que permiten prevenir situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.

Te invitamos a revisar la entrevista completa en el video adjunto.







