Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UN BALCK FRIDAY SEGURO Y ABORDA LA SEGURIDAD EN LA ETAPA ESCOLAR

CONEXION PDI

En el programa del día de ayer abordamos la contingencia en torno al inicio del Black Friday, una fecha que cada año moviliza a miles de consumidores y que exige tomar precauciones para evitar fraudes y compras inseguras. La Policía de Investigaciones entregó una serie de recomendaciones para realizar transacciones de manera responsable y protegerse frente a posibles estafas. 

Además, conversamos con el psicólogo de la PDI, Juan Antonio, quien profundizó en un tema clave para las familias: la seguridad en la etapa escolar. En la entrevista, abordó los riesgos más comunes, el rol de los adultos responsables y las señales de alerta que permiten prevenir situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. 

Te invitamos a revisar la entrevista completa en el video adjunto.



ORQUESTA DE CÁMARA CAUTIVA A ESTUDIANTES CON CONCIERTO DIDÁCTICO

PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Leer Más

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

Municialidad de Cabo de Hornos entrega reconocimiento a Suboficial Mayor Roberto Araneda 2

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE FUE HOMENAJEADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

LAGUNA BLANCA VIBRÓ CON EL SEGUNDO CAMPEONATO DE CUECA HUASA, CLASIFICATORIO AL NACIONAL DE RANCAGUA

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE