26 de noviembre de 2025
PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UN BALCK FRIDAY SEGURO Y ABORDA LA SEGURIDAD EN LA ETAPA ESCOLAR
CONEXION PDI
En el programa del día de ayer abordamos la contingencia en torno al inicio del Black Friday, una fecha que cada año moviliza a miles de consumidores y que exige tomar precauciones para evitar fraudes y compras inseguras. La Policía de Investigaciones entregó una serie de recomendaciones para realizar transacciones de manera responsable y protegerse frente a posibles estafas.
Además, conversamos con el psicólogo de la PDI, Juan Antonio, quien profundizó en un tema clave para las familias: la seguridad en la etapa escolar. En la entrevista, abordó los riesgos más comunes, el rol de los adultos responsables y las señales de alerta que permiten prevenir situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.
Te invitamos a revisar la entrevista completa en el video adjunto.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.
