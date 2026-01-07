MUNICIPIO FORTALECE CONTROL INTERNO EN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

​En el marco del fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y buen uso de los recursos públicos, la Municipalidad de Punta Arenas presentó oficialmente al nuevo jefe de Control de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Juan Araya, cargo que viene a robustecer la estructura de control interno de esta entidad.



El alcalde Claudio Radonich destacó que este nombramiento responde a la necesidad de consolidar estándares de control y transparencia en una corporación que cumple un rol clave para la comuna. "Desde el primer lunes de enero de 2026 ya contamos con un jefe de Control dentro de la corporación municipal, un tema que abordamos mediante un concurso abierto. Hoy ya está nombrado Juan Araya, auditor de profesión y con vasta experiencia, lo que es fundamental considerando que la corporación atiende a más de 112 mil usuarios en salud primaria", señaló.

La autoridad comunal subrayó que, si bien la corporación es jurídicamente privada, en la práctica cumple funciones propias de un servicio público, lo que exige altos estándares de probidad y cumplimiento normativo. "Hoy debe regirse por la ley de transparencia, de compras públicas y por las instrucciones de Contraloría. Contar con un encargado de control es clave para que todos los puntarenenses sepan con claridad en qué se invierten los recursos públicos", agregó Radonich.

Por su parte, el nuevo jefe de Control de la Cormupa, Juan Araya, calificó su designación como un desafío relevante en su trayectoria profesional. "Participé en un concurso público y me lo adjudiqué, por lo que el desafío es instaurar un sistema de control interno que genere valor a las unidades, mejore la eficiencia en el uso de los recursos y resguarde a la municipalidad, a la atención primaria de salud y a toda la corporación", indicó.

Desde la Secretaría General de la Corporación Municipal, Elena Blackwood recalcó la importancia del cargo en el actual contexto normativo. "Las exigencias hoy son mayores y requieren tener procesos ordenados y bien controlados. El primer paso será realizar un diagnóstico del estado del control interno, definir matrices de riesgo y, a partir de eso, implementar un programa de revisión para toda la corporación", explicó.