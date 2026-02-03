MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZÓ VISITA EDUCATIVA AL HUMEDAL URBANO MARÍA BEHETY EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

En el marco del Día Internacional de los Humedales, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este domingo 2 de febrero una visita guiada al Humedal Urbano del Parque María Behety, actividad que convocó a 15 jóvenes de entre 14 y 18 años, integrantes del Taller Municipal “Botánica Didáctica”, con el objetivo de promover la educación ambiental y relevar la importancia de estos ecosistemas para la ciudad.

La jornada contempló un recorrido por el humedal, donde los participantes pudieron identificar especies de flora presentes en el sector, comprender la estructura del ecosistema y conocer los beneficios ambientales que entregan los humedales urbanos, como la filtración de contaminantes, la regulación hídrica y su rol como hábitat para diversas especies.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la ciudad cuenta con una característica única a nivel nacional. “Somos la única ciudad en Chile que tiene tres humedales urbanos, ubicados en sectores muy centrales. Por eso hoy quisimos, junto a un grupo de jóvenes que participan en nuestros talleres vinculados a la biodiversidad, realizar una caminata por uno de ellos”, señaló.

Asimismo, el jefe comunal recalcó que este trabajo forma parte de una visión de desarrollo sustentable. “Estamos con el plan 30-30, con los humedales y con un plan regulador en marcha, que recoge todas estas características para hacer una ciudad sostenible y verde. Lo que estamos haciendo ahora es sembrar para el futuro, y qué mejor que hacerlo con jóvenes que hoy recorrieron uno de los tres humedales urbanos que tiene Punta Arenas”, afirmó.

Por su parte, Sofía Blanco, ingeniera forestal del municipio, subrayó que los humedales tienen un valor que va más allá de lo ambiental. “Son clave frente al cambio climático, ayudan a descontaminar el aire y el agua, actúan como reservorios naturales ante inundaciones y también tienen un valor social y cultural. Por eso es fundamental generar conciencia ambiental desde edades tempranas”, explicó.

Desde la mirada de los participantes, Andrea Donatti valoró la experiencia señalando que “los humedales son como los riñones de la naturaleza, limpian el agua y son hogar para muchos animales”, mientras que Jonathan Muñiz destacó que estos ecosistemas “funcionan como una esponja que evita inundaciones y ayudan a mantener la calidad del aire de Punta Arenas”.

​

