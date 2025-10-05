INICIATIVA BUSCA REUNIR 500 VOLUNTARIOS PARA LIMPIAR EL HUMEDAL TRES PUENTES

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, junto al proyecto 500 Magallanes y la Agrupación Ecológica Patagónica (AEP), invitan a toda la comunidad a ser parte del voluntariado ambiental "500 Latidos Verdes: Humedal Limpio, Ciudad Viva", una actividad que consiste en dos jornadas de limpieza el viernes 17 de octubre y el sábado 18 de octubre, desde las 10:00 a las 13:00 hrs.

La iniciativa tiene como objetivo reunir a 500 personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente, en dos jornadas de limpieza del Humedal Tres Puentes, un ecosistema clave para la biodiversidad urbana, ubicado en el acceso norte de la ciudad. La iniciativa busca limpiar más de 65.000 m2 de superficie, respetando los sitios de nidificación presentes.

Actualmente, el Humedal Tres Puentes abarca más de 100 hectáreas y alberga más de un centenar de especies, incluyendo aves acuáticas, terrestres y rapaces, algunas de ellas en peligro de extinción, como el Canquén Colorado. Sin embargo, este entorno se ve gravemente afectado por la acumulación de residuos como neumáticos en desuso, baterías de vehículos y basura domiciliaria, producto del depósito irresponsable de desechos.

Este voluntariado busca no solo limpiar el humedal, sino también fortalecer el vínculo de la comunidad con el territorio, promoviendo la conciencia ambiental a través de la participación activa de estudiantes, trabajadores, vecinos y familias.

Durante ambas jornadas, se realizarán charlas educativas sobre el medioambiente, con el fin de promover una comprensión profunda sobre el valor ecológico del humedal y la importancia de su protección.

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas efectuará el retiro de los residuos recolectados, mientras que Rembre Magallanes instalará un Punto Verde para poder acopiar el material recopilado que se pueda recuperar y gestionar como reciclaje. Durante ambas instancias, la Mutual de Seguridad CChC estará presente para la seguridad de los participantes.

Dos jornadas de limpieza:

Viernes 17 de octubre – 10:00 a 13:00 hrs



– 10:00 a 13:00 hrs Sábado 18 de octubre – 10:00 a 13:00 hrs

No se necesita que los voluntarios tengan experiencia previa. Solo deben presentarse con ganas de participar y colaborar. En el punto de encuentro, el Mirador del Humedal, se entregará todo lo necesario para la limpieza: guantes, bolsas, mascarillas y otros insumos.

Inscripciones aquí: https://forms.gle/JCixL8i4725XZFot8



