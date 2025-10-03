"NO HE VISTO NINGUNA PREOCUPACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES’: JOSÉ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE SITONERS POR COLUSIÓN DE LA CENTOLLA

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el secretario de SITONERS, José Hernández Villaroel, conversó e informó a la ciudadanía sobre la colusión en la compra de centolla, un tema que —según advirtió— afecta directamente a los pescadores artesanales y a sus familias.

Hernández Villaroel recordó que esta situación tiene larga data y que “la realidad que estamos viviendo hoy nace en julio del 2020, fueron 5 años de investigación pero anteriormente siempre hubo colusión, era un secreto a voces, no se hacen las denuncias por el temor de los sectores de los pescadores porque se hiciera complicada las condiciones para trabajar”.

El dirigente destacó que la denuncia la presentó “como persona natural, no como dirigente sindical”, y subrayó que le sorprendieron los altos montos de sanción propuestos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Me sorprendió mucho que los montos que se aplicaron de sanción son elevadísimos pero también ellos determinaron estos montos porque la situación así lo ameritaba”, señaló.

Asimismo, explicó que pidió la presencia de un equipo en la región: “vinieron 3 abogados, tomando declaraciones a pescadores de la centolla, ahí trabajaron durante dos días”. En esa línea, enfatizó que “aquí tiene que haber una preocupación de las autoridades y eso debe ser de que nunca ocurran este tipo de situaciones, los más afectados han sido los pescadores y sus familias”.

El secretario de SITONERS también hizo un llamado de atención a los parlamentarios y autoridades regionales, asegurando que “nosotros hemos tratado de poner los temas en la mesa, hemos invitado y oficialmente por escrito, al delegado presidencial le presentamos documentos para formar una mesa de trabajo a nivel local y aclarar todas estas situaciones”. Sin embargo, acusó desinterés político: “no hemos tenido la capacidad de exigir, llega el momento en que tendremos que llegar a exigencias severas para que se nos considere y se nos respete”.

Finalmente, Hernández Villaroel fue crítico respecto a la actitud histórica de los representantes políticos: “no he visto ninguna preocupación por parte de las autoridades”, recalcando la urgencia de que se tomen medidas concretas para proteger a los trabajadores de la pesca artesanal en Magallanes.



