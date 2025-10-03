Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

3 de octubre de 2025

"NO HE VISTO NINGUNA PREOCUPACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES’: JOSÉ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE SITONERS POR COLUSIÓN DE LA CENTOLLA

Pesca y Acuicultura en Magallanes.

jhernandez

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el secretario de SITONERS, José Hernández Villaroel, conversó e informó a la ciudadanía sobre la colusión en la compra de centolla, un tema que —según advirtió— afecta directamente a los pescadores artesanales y a sus familias.

Hernández Villaroel recordó que esta situación tiene larga data y que “la realidad que estamos viviendo hoy nace en julio del 2020, fueron 5 años de investigación pero anteriormente siempre hubo colusión, era un secreto a voces, no se hacen las denuncias por el temor de los sectores de los pescadores porque se hiciera complicada las condiciones para trabajar”.

El dirigente destacó que la denuncia la presentó “como persona natural, no como dirigente sindical”, y subrayó que le sorprendieron los altos montos de sanción propuestos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Me sorprendió mucho que los montos que se aplicaron de sanción son elevadísimos pero también ellos determinaron estos montos porque la situación así lo ameritaba”, señaló.

Asimismo, explicó que pidió la presencia de un equipo en la región: “vinieron 3 abogados, tomando declaraciones a pescadores de la centolla, ahí trabajaron durante dos días”. En esa línea, enfatizó que “aquí tiene que haber una preocupación de las autoridades y eso debe ser de que nunca ocurran este tipo de situaciones, los más afectados han sido los pescadores y sus familias”.

El secretario de SITONERS también hizo un llamado de atención a los parlamentarios y autoridades regionales, asegurando que “nosotros hemos tratado de poner los temas en la mesa, hemos invitado y oficialmente por escrito, al delegado presidencial le presentamos documentos para formar una mesa de trabajo a nivel local y aclarar todas estas situaciones”. Sin embargo, acusó desinterés político: “no hemos tenido la capacidad de exigir, llega el momento en que tendremos que llegar a exigencias severas para que se nos considere y se nos respete”.

Finalmente, Hernández Villaroel fue crítico respecto a la actitud histórica de los representantes políticos: “no he visto ninguna preocupación por parte de las autoridades”, recalcando la urgencia de que se tomen medidas concretas para proteger a los trabajadores de la pesca artesanal en Magallanes.


jhernandez

"NO HE VISTO NINGUNA PREOCUPACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES’: JOSÉ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE SITONERS POR COLUSIÓN DE LA CENTOLLA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA REAFIRMA COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO Y RESPONDE A DECLARACIONES DE GREMIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Leer Más

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

cormupas
nuestrospodcast
balance institucional 2

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA AVANCES DURANTE SU PRIMER BALANCE INSTITUCIONAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-03 at 4

CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encargadoconvivencia

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO INVITA A CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE ESPACIOS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN ESTE PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909