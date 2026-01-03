DIPUTADA MORALES EMPLAZA AL CORE: “LAS TRABAS DE LA DERECHA AL CONTROL BIOMÉTRICO PARA MAGALLANES SON PURAS MEZQUINDADES PORQUE EL PROYECTO ES DEL DIPUTADO BIANCHI”

La diputada Javiera Morales respaldó explícitamente la propuesta del diputado Carlos Bianchi y emplazó al Consejo Regional a aprobar los $5 mil millones destinados a implementar control biométrico en aeropuertos y pasos fronterizos, asegurando que oponerse a esta iniciativa es pura mezquindad frente a la demanda de de mayor seguridad de los magallánicos.

La iniciativa contempla la instalación de equipos con reconocimiento facial y huellas dactilares en los aeropuertos y pasos fronterizos terrestres de la región, con el objetivo de entregar más herramientas a la PDI, evitar el ingreso de prófugos de la justicia y detectar personas indocumentadas.

Pese a ello, la votación fue postergada en el CORE, mientras personeros de derecha como el diputado Riquelme han levantado cuestionamientos sobre su costo, factibilidad técnica y experiencias previas, argumentos que para la diputada Javiera Morales son puras excusas que frenan un avance concreto en materia de seguridad.

“Este es un proyecto que aprobamos en el Congreso y que responde a una necesidad real de Magallanes. Yo aprobé la iniciativa durante la tramitación porque me parece que va en el camino de fortalecer a las policías para entregar mayor seguridad. Yo siempre apoyo los proyectos buenos para la región, vengan de donde vengan”, señaló la parlamentaria.

Además, la legisladora fue enfática en cuestionar a quienes se oponen a la iniciativa y sostuvo que “las dudas sobre la eficacia de la iniciativa son válidas, y requieren una respuesta, pero para eso son las sesiones del Core, para estudiar los detalles técnicos de la propuesta, por eso negarse a revisar el proyecto es poner trabas inexplicables”.

En esa línea, apuntó al Diputado Riquelme “por favor, ya no estamos en campaña. Esto no se trata de quién se lleva el crédito ni de trincheras ideológicas. Se trata de si estamos o no dispuestos a invertir en más seguridad para Magallanes. Las trabas de la derecha al control biométrico para Magallanes son puras mezquindades porque el proyecto es del Diputado Bianchi”.

Finalmente, la parlamentaria realizó un llamado directo al Consejo Regional. “Espero que el CORE actúe con responsabilidad y ponga en tabla la iniciativa. Son $5 mil millones que permitirán más control en aeropuertos y pasos fronterizos y mayor tranquilidad para nuestras familias. Magallanes merece más seguridad, y quienes hoy se oponen deberán explicar claramente por qué detienen los avances”.

