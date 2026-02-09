Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de febrero de 2026

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

​Entre los nuevos talentos, destaca la incorporación, por primera vez, de una mujer en el área de electricidad.

Lourdes Vergara

Rodrigo Vargas y Areali Lozano llegaron desde el norte del país a cumplir su práctica profesional en Enap Magallanes. Ambos son del área de la Geología y afirman que ha sido un interesante desafío incursionar en la minería no tradicional. 

“Hice una práctica anterior en minería y me interesaba conocer esta otra dimensión, con el petróleo y gas. Conocí los procesos de perforaciones; la litoteca, donde guardan los registros de roca; y también los registros eléctricos de los pozos, los cuales luego puedes relacionar entre ellos y entender cómo se manifiesta esto a nivel regional, analizando cómo es la evolución de la cuenca en millones de años”, cuenta Rodrigo, quien estudia Geología en la Universidad de Concepción.

 

Ariali estudia lo mismo, pero en la Universidad Andrés Bello. Según relata, vio en Enap la oportunidad de conocer la industria y también el trabajo que está haciéndose en nuevas energías. “Todas las prácticas casi siempre están enfocadas más en la minería del norte, pero conocía Punta Arenas, una ciudad muy linda, entonces vi la oportunidad y postulé. Ha sido muy bueno, ya hemos tenido varias visitas a terreno y todos muy dispuestos a compartir sus conocimientos”, explica.

 

Considerando la experiencia que ambos están adquiriendo, son 21 personas las que realizan su práctica en Enap Magallanes, abarcando tanto áreas administrativas como de terreno. “Este año tuvimos mucho interés de estudiantes de diversas carreras y especialidades, tanto de liceos técnico-profesionales como universidades de la región y de otras partes del país, lo que nos deja muy contentos”, expresó la gerenta de Personas de Enap Magallanes, Paola Leiva, quien destacó la paridad que está dándose en las y los seleccionados, ya que 10 fueron mujeres y 11 hombres. “Este periodo, además, abrimos la oportunidad para incorporar por primera vez una estudiante mujer en el área de la electricidad”, destaca.

 

Se trata de Lourdes Vergara, estudiante del Liceo Industrial, quien conoció sobre Enap gracias a un conversatorio realizado por la empresa en su establecimiento. Hoy realiza su práctica en el complejo industrial de Cabo Negro, en el área de Mantenimiento de la línea de Negocio Refinación y Comercialización (R&C). “Participé en las charlas de Enap desde primero medio y siempre me interesó lo que contaban y todo lo que puede lograrse en el campo laboral femenino. Ha sido lindo, muy buen ambiente laboral y he aprendido mucho; es diferente a lo que vi en el liceo”, explica Vergara, quien en marzo estudiará Técnico en Instrumentación y Automatización Industrial en la Universidad de Magallanes (Umag).

 

También en R&C, pero desarrollando su formación en Ingeniería Civil Mecánica, Paulette Paredes, de la Universidad de Magallanes, agradece la oportunidad de aprender y complementar sus conocimientos. “Esta es la segunda práctica que hago, quería una empresa mucho más grande para ver la realidad industrial y la experiencia ha sido muy buena, todos están interesados en que una aprenda. Diría que en clases adquirí un 40% de conocimiento teórico y lo que importa es la práctica, lo que uno lleva a la realidad”, afirma.

 

Finalmente, en la División de Laboratorios, Esteban Escobar, estudiante de Ingeniería Química y Medio Ambiente de la Umag, destaca el aprendizaje que ha podido concretar durante este tiempo, conociendo distintas instalaciones: “he visto harto manejo de equipos para el análisis de los combustibles, conocí los procesos de refinería Gregorio y el fraccionamiento en planta Cabo Negro. Dada la experiencia que adquirí, me gustaría seguir en el análisis de combustibles y en lo que viene a futuro con los combustibles renovables, que es la nueva industria”, expresa.

 


laguna blanca enap

LAGUNA BLANCA SE ADJUDICA SU PRIMER PROYECTO ENAP IMPULSA PARA FORTALECER LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPALDA MANTENER CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

Leer Más

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

bachelet-kast-768x432
nuestrospodcast
Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
08022026-DSC00186

PAREJA DE PUNTA ARENAS SE CORONA VICECAMPEONA NACIONAL EN EL XII CAMPEONATO DE CUECA "ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Cesar Nahuelquin Molina

PUNTA ARENAS DIRÁ PRESENTE EN EL NACIONAL SUB 15 DE FÚTBOL QUE SE JUGARÁ EN OSORNO