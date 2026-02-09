21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

Rodrigo Vargas y Areali Lozano llegaron desde el norte del país a cumplir su práctica profesional en Enap Magallanes. Ambos son del área de la Geología y afirman que ha sido un interesante desafío incursionar en la minería no tradicional.

“Hice una práctica anterior en minería y me interesaba conocer esta otra dimensión, con el petróleo y gas. Conocí los procesos de perforaciones; la litoteca, donde guardan los registros de roca; y también los registros eléctricos de los pozos, los cuales luego puedes relacionar entre ellos y entender cómo se manifiesta esto a nivel regional, analizando cómo es la evolución de la cuenca en millones de años”, cuenta Rodrigo, quien estudia Geología en la Universidad de Concepción.

Ariali estudia lo mismo, pero en la Universidad Andrés Bello. Según relata, vio en Enap la oportunidad de conocer la industria y también el trabajo que está haciéndose en nuevas energías. “Todas las prácticas casi siempre están enfocadas más en la minería del norte, pero conocía Punta Arenas, una ciudad muy linda, entonces vi la oportunidad y postulé. Ha sido muy bueno, ya hemos tenido varias visitas a terreno y todos muy dispuestos a compartir sus conocimientos”, explica.

Considerando la experiencia que ambos están adquiriendo, son 21 personas las que realizan su práctica en Enap Magallanes, abarcando tanto áreas administrativas como de terreno. “Este año tuvimos mucho interés de estudiantes de diversas carreras y especialidades, tanto de liceos técnico-profesionales como universidades de la región y de otras partes del país, lo que nos deja muy contentos”, expresó la gerenta de Personas de Enap Magallanes, Paola Leiva, quien destacó la paridad que está dándose en las y los seleccionados, ya que 10 fueron mujeres y 11 hombres. “Este periodo, además, abrimos la oportunidad para incorporar por primera vez una estudiante mujer en el área de la electricidad”, destaca.

Se trata de Lourdes Vergara, estudiante del Liceo Industrial, quien conoció sobre Enap gracias a un conversatorio realizado por la empresa en su establecimiento. Hoy realiza su práctica en el complejo industrial de Cabo Negro, en el área de Mantenimiento de la línea de Negocio Refinación y Comercialización (R&C). “Participé en las charlas de Enap desde primero medio y siempre me interesó lo que contaban y todo lo que puede lograrse en el campo laboral femenino. Ha sido lindo, muy buen ambiente laboral y he aprendido mucho; es diferente a lo que vi en el liceo”, explica Vergara, quien en marzo estudiará Técnico en Instrumentación y Automatización Industrial en la Universidad de Magallanes (Umag).

También en R&C, pero desarrollando su formación en Ingeniería Civil Mecánica, Paulette Paredes, de la Universidad de Magallanes, agradece la oportunidad de aprender y complementar sus conocimientos. “Esta es la segunda práctica que hago, quería una empresa mucho más grande para ver la realidad industrial y la experiencia ha sido muy buena, todos están interesados en que una aprenda. Diría que en clases adquirí un 40% de conocimiento teórico y lo que importa es la práctica, lo que uno lleva a la realidad”, afirma.

Finalmente, en la División de Laboratorios, Esteban Escobar, estudiante de Ingeniería Química y Medio Ambiente de la Umag, destaca el aprendizaje que ha podido concretar durante este tiempo, conociendo distintas instalaciones: “he visto harto manejo de equipos para el análisis de los combustibles, conocí los procesos de refinería Gregorio y el fraccionamiento en planta Cabo Negro. Dada la experiencia que adquirí, me gustaría seguir en el análisis de combustibles y en lo que viene a futuro con los combustibles renovables, que es la nueva industria”, expresa.

​

