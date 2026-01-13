EVALUADOR UNESCO DR. JOSÉ BRILHA ABORDA EN MAGALLANES EL VALOR DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO REGIONAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Dr. José Brilha, académico de la Universidad de Minho (Portugal) y evaluador oficial de la UNESCO, conversó con la ciudadanía sobre el potencial que posee la Región de Magallanes para proyectarse como un futuro sitio de reconocimiento internacional, particularmente en el ámbito de la geodiversidad y el patrimonio geológico.

El Dr. Brilha se encuentra desde hace varios días en Punta Arenas desarrollando actividades en la Universidad de Magallanes (UMAG), en el marco del proyecto FOVI de Vinculación Internacional, iniciativa orientada al levantamiento y análisis de antecedentes científicos para la postulación de un potencial sitio UNESCO en la región. Este trabajo busca fortalecer la investigación, la cooperación internacional y la puesta en valor del patrimonio natural del territorio austral.

Durante su intervención radial, el especialista destacó la riqueza geológica de Magallanes y las oportunidades que ofrece el territorio para avanzar en iniciativas asociadas a los Geoparques Globales y a los Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, subrayando la importancia de integrar la geología en las políticas de conservación, la planificación territorial y el desarrollo sostenible.

El profesor José Brilha es Doctor en Geología por la Universidad de Minho y la Universidad de Poitiers (Francia), cuenta con Habilitation en Geología y se desempeña como Profesor Titular en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Minho desde 2017. Su trayectoria académica incluye docencia, investigación y formación avanzada de recursos humanos, además de una destacada producción científica de alcance internacional.

Como parte de su visita a la región, el Dr. Brilha ofreció una charla abierta a la comunidad este lunes 12 de enero en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, instancia en la que abordó su trabajo y profundizó en las potencialidades de Magallanes como territorio de alto valor geológico a nivel mundial.

