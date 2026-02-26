APRUEBAN CONCESIÓN DE TERRENO EN ISLA NAVARINO PARA AVANZAR EN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL

El Consejo Regional de Magallanes aprobó la concesión de uso gratuito por cinco años de los lotes B-4 y B-5, ubicados en el sector Huertos Familiares de Isla Navarino, iniciativa que permitirá a la Municipalidad de Cabo de Hornos avanzar en un proyecto clave de abastecimiento de agua potable para la comunidad.

La decisión fue analizada previamente por la Comisión de Infraestructura, instancia que conoció los detalles técnicos junto al seremi de Bienes Nacionales y autoridades municipales. El proyecto contempla la implementación de un sistema de Agua Potable Rural (APR), incluyendo estanque de almacenamiento, red de distribución y sistema de cloración, además de la habilitación futura de un mercado local y una sede social.

El consejero regional Víctor Pérez explicó que la construcción de una “copa de agua” permitirá asegurar una distribución constante del recurso para riego agrícola y alimentación de animales, reemplazando el actual abastecimiento mediante camiones aljibe. La medida responde también a la contaminación de aguas subterráneas del sector, situación que impide la perforación de pozos.

Por su parte, el consejero José Luis Paredes destacó que la aprobación representa un avance relevante para más de treinta familias del sector, quienes por años han enfrentado dificultades para acceder al recurso hídrico necesario para sus actividades productivas y la vida diaria. La iniciativa busca entregar una solución estructural y fortalecer el desarrollo comunitario en uno de los territorios más australes del país.

