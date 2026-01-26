CONSEJERA XIMENA MONTAÑA ABORDA CAMBIOS EN FONDOS FRIL, AUDITORÍA AL GORE Y PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la consejera regional de Magallanes, Ximena Montaña Velásquez, conversó con la ciudadanía sobre diversos temas de interés regional, entre ellos la gestión de los fondos FRIL, la auditoría externa al Gobierno Regional y el plan piloto de control biométrico para la región.

En relación con los Fondos Regionales de Iniciativa Local (FRIL) y los recursos concursables de cara al año 2026, la consejera explicó que “ahora el ejecutivo del gore esta trabajando en la gestión de los fondos FRIL y también los fondos concursables, el 8% del FNDR tiene algunos montos específicos para municipios y para organizaciones sin fines de lucro, dejamos aprobado los concursos para los municipios”. Asimismo, indicó que el Consejo Regional se encuentra en un periodo de receso, lo que ha incidido en el ritmo de las conversaciones internas, señalando que “como consejo regional tomamos un receso de sesiones plenarias y por eso las conversaciones al interior del consejo regional están ralentizadas es el primer receso que tiene este nuevo cuerpo colegiado”.

Respecto a la auditoría externa al Gobierno Regional, Montaña destacó la complejidad técnica del proceso y la importancia de la fiscalización, precisando que “tiene mucho que ver con una explicación contable que no es fácil de decir y de entender, consulte por los 60.000 millones que corresponden al periodo 2022 -2023 esos montos se dividen en bomberos, viviendas y el centro de rehabilitación”. En ese contexto, explicó que “cuanto una obra esta completamente finalizada es el momento en que puede rendirse”, valorando el desarrollo de la auditoría y recalcando que “me parece super valorable que la auditoria se haga, creemos que nuestro rol fiscalizador tiene que cumplirse, no hay que vender la pomada si el rol del fiscalizador no es de un solo consejero regional sino del cuerpo colegiado”. Agregó que aún queda por analizar un volumen mayor de recursos, indicando que “queda analizar el tema de los 600.000 millones que es un tema mucho mas elevado”, junto con las limitaciones estructurales del sistema actual, ya que “nos explicaban que el sistema actual del gore no permite hacer el cierre de los proyectos que detecto esta auditoria interna, es cambiar la dinámica de los cierres del proyecto que se hacen desde 1996”.

Finalmente, la consejera se refirió al plan piloto de control biométrico para Magallanes, destacando el extenso debate previo a su aprobación y su relevancia en materia de seguridad. “Nos costo harta discusión y harto trabajo de comisiones, fueron varias comisiones en las que tratamos este tema y también tiene que ver con la ultima sesión que salió en la prensa, yo la verdad no sentí muy buenos tratos hacia a mi, cuando uno tiene diferencias de opinión debería conversarlo de forma frontal y calmada”, manifestó. Desde una mirada personal, señaló que “para mi es un proyecto esencial yo soy de natales y nosotros dejamos los portones y puertas abiertas, dejamos los autos abiertos, salimos a pasear a cualquier hora sin sentir ese temor de ser asaltados, el tema de la seguridad para mi es esencial como natalina pero también como magallanes”, enfatizando que “si algo puedo contribuir para que la región se sienta mas seguro es invertir en seguridad”. En ese sentido, también vinculó la demanda ciudadana por mayor seguridad con el escenario político nacional, afirmando que “parte importe del triunfo del Pdte. electo Kast es porque supo leer lo que la ciudadanía estaba pidiendo (mayor seguridad)”.

​

