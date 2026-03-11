DESAFECTACIÓN DE TERRENO FISCAL PERMITIRÁ A LA JUVENTUD DE MAGALLANES CONTAR CON UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

​En una última actividad pública, vinculada al ámbito de la seguridad ciudadana y social, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz y el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, acompañados del Gobernador Regional, Jorge Flies, dieron a conocer el decreto que derogó la destinación de un terreno fiscal de 21,84 hectáreas en el área de Río de los Ciervos y que era administrado por el ministerio de Defensa Nacional -Subsecretaría de Guerra representada por la Quinta División de Ejército,



“La destinación al ejército estuvo vigente desde febrero de 1981 y el terreno permaneció sin uso por quince años al dejar de funcionar el Batallón Logístico N° 5. Ahora mediante Decreto Exento N° 54 de fecha 05 de marzo de 2026, regresa a la administración de nuestro ministerio” señaló el secretario regional de la cartera, Sergio Reyes.



De esta forma, la policía de Carabineros de Chile quedará facultada para tramitar en el corto plazo a un permiso de ocupación anticipada en tanto avanza la destinación que dará paso a levantar la primera escuela de formación de esta naturaleza en Magallanes.



El General Marcos Alvarado a cargo de la prefectura en la duodécima región, expresó que se trata del Plan Estratégico de la institución, tendiente a generar un proyecto integral de escuela para quienes aspiran a ser parte de la institución sin tener que viajar a otras localidades. Adelantó que en el proyecto se buscará formar a 120 hombres y mujeres dandoles una posibilidad académica.



Para el Gobernador Regional, Jorge Flies, se actuó coordinadamente para poder culminar esta etapa antes del término de gobierno, optando a asegurar la presencia judicial en el territorio y a una alternativa que signifique a los jóvenes de Magallanes cursar nuevos estudios. “Esta iniciativa tiene identificación presupuestaria en el Plan Especial de Zonas Extremas y ya existen los elementos necesarios como para que este año contemos con su diseño por lo que esta misión seguramente será continuada por las nuevas autoridades que asuman este miércoles.”



Por su parte, el Delegado José Ruiz señaló que “este acto de desafectación es una señal de la prioridad que tiene la seguridad para este gobierno, trabajando con Carabineros y la Policía de Investigaciones en acciones permanente tales como una futura nueva comisaría cofinanciada por el Gobierno Regional y la disposición de terrenos para un cuartel en la ciudad de Porvenir.”



Casi al finalizar, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se contactó telefónicamente para decir unas palabras. Recordó que la desafectación es un compromiso cumplido con la región y el país tras haber recorrido ese paño junto al Gobernador y el Delegado hace unos meses. “Ya hemos replicado este apoyo a Carabineros en otras regiones del país tales como Arica, Antofagasta, Atacama, Ñuble y ahora en Magallanes con la convicción de que esta gestión representa el espíritu del gobierno en tanto el suelo fiscal pertenece a todas y todos los chilenos y no es no propiedad de las instituciones que las administran. No son activos que puedan estar inertes u ociosos en tanto existan necesidades que sigan siendo insatisfechas.”







Finalmente, el seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes recordó que “junto con disponer de terrenos para los órganos de seguridad pública tales como la PDI en Porvenir y ahora en la capital regional para Carabineros. En estos meses aquí se hizo un trabajo técnico preciso que incluyo imágenes de drone y que derivaron en el decreto que permite la disponibilidad para Carabineros. Esta es una señal muy clara de que no hay un último día para dar buenas noticias a nuestros vecinos y vecinas.” Puntualizó.



Actualmente, Carabineros cuenta en el país con once grupos de formación, entre ellos una escuela de oficiales (Santiago, región Metropolitana), así como para suboficiales, destinadas a la especialización y formación superior de personal en otras provincias. En detalle, estas se ubican en las ciudades de Arica, Ovalle, Los Andes, Viña del Mar, Qurihue, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Mont y Ancud.



