SEREMI DE EDUCACIÓN, VALENTÍN AGUILERA GÓMEZ “CONOCER EL CONTINENTE BLANCO ES UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA LOS ESTUDIANTES”

El pasado martes 03 de marzo, emprendieron vuelo rumbo hacia el Continente Blanco los equipos ganadores de la XXII Feria Antártica Escolar (FAE), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, acompañó a los estudiantes y profesores en su travesía hacia la base "Profesor Julio Escudero", ubicada en la isla Rey Jorge, indicando que “Chile es un país antártico, por lo tanto el rol que cumple Magallanes como puerta de entrada a la Antártica es crucial. Estamos muy contentos de poder acompañar a las tres delegaciones que han sido premiadas en la versión 2025 de la Feria Antártica Escolar que organiza el INACH. Conocer el Continente Blanco es una experiencia inolvidable para los estudiantes. Quisiera destacar además la importante alianza que existe entre el Ministerio de Educación y el Instituto Antártico Chileno, reflejada en diferentes acciones de capacitación e instancias formativas para docentes en todo nuestro país”.

Por su parte, el director nacional del INACH, Gino Casassa Rogazinski, señaló que “la formación de nuevas generaciones es esencial en el mundo, pero particularmente en la educación y en la labor científica. El legado es justamente dejar a las nuevas generaciones con el conocimiento, con el interés, con el ímpetu de estos jóvenes que vienen ahora graduándose de educación media, que van a iniciar probablemente muchos de ellos estudios universitarios estar aquí visitando la Antártica. Esperamos que muchos de ellos y ellas se conviertan a la ciencia con estos proyectos que han ganado, que son proyectos de excelencia. Es una motivación muy grande para estos jóvenes estar en la Antártica, es algo que no solo queda en la retina sino en la memoria”.

Ganadores

Cabe mencionar que durante el mes de noviembre del 2025, visitaron Punta Arenas los 14 equipos clasificados en un certamen donde postularon más de 300. Tras presentar sus distintas iniciativas frente a un jurado científico los proyectos premiados fueron: “ConCiencIA: Modelación predictiva con inteligencia artificial y biodiversidad antártica” del Liceo Bicentenario de Talca, “Análisis del potencial biorremediador de un consorcio microbiano psicrófilo” del Liceo Comercial de Los Andes y “Exploradores: El juego de cartas interdisciplinario para aprender de la Antártica” del Colegio Almondale Lomas de Concepción.

“La verdad que para nosotros ha sido un viaje sorprendente, un viaje muy precioso. Es un paisaje que uno lo ve en fotografías y en video pero estar acá, tener contacto con el entorno, la verdad es que uno se siente bastante pequeño en relación a todo lo que nos rodea, así que estoy muy contento y también mis estudiantes están muy felices de tener la posibilidad de participar acá, gracias a la Feria Antártica Escolar”, indicó el profesor de historia Gonzalo Concha, representante del Colegio Almondale Lomas de Concepción.

Mientras que el estudiante Tomás Bravo, perteneciente al Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, explicó que su proyecto ConCiencIA es “un modelo predictivo que mediante inteligencia artificial busca simular la población del pingüino papúa de aquí hacia el año 2100”. Con respecto a ser parte de la Expedición Antártica Escolar (EAE) 2026, confidenció que “durante estas primeras horas la verdad es que estoy muy ansioso, muy alegre, porque nunca pensé que iba a llegar a este punto, de llegar a la Antártica. Sentía que era algo muy remoto, y ahora que estoy acá siento que estoy soñando”.