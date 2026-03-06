Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)

La Municipalidad de Punta Arenas, junto a voluntarios de la Brigada de Bomberos de Río Seco, lanzó una campaña de apoyo comunitario con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de esta unidad y avanzar en su consolidación como compañía. La brigada, que recientemente cumplió seis años de servicio, atiende emergencias en los sectores Río Seco, Pampa Alegre, Barranco Amarillo, Vrsalovic y Calafate.

La iniciativa apunta a reforzar el vínculo con la comunidad del sector norte de la comuna, promoviendo tanto la incorporación de nuevos voluntarios como el respaldo de empresas y vecinos que permitan sostener y proyectar el trabajo de la brigada, creada formalmente en febrero de 2020 tras una fuerte demanda ciudadana por contar con presencia bomberil cercana.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recordó que el origen de esta unidad se remonta a una movilización vecinal ocurrida en 2019 tras un incendio de gran magnitud en el sector. "Ese día los vecinos exigían tener un cuartel de Bomberos. A partir de ahí se generó un trabajo conjunto entre la comunidad, el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad. Hubo voluntad de apoyar, pero también el compromiso de los propios vecinos de ser voluntarios", señaló.

La autoridad comunal explicó que, con el paso de los años, el proyecto ha logrado consolidarse, incluyendo la entrega de un moderno carro de emergencias y la habilitación de un cuartel en el sector. Sin embargo, el edil recalcó que el desafío ahora es avanzar hacia la creación de una compañía formal de Bomberos, lo que requiere ampliar la dotación de voluntarios.

"Hoy necesitamos más voluntarios y también apoyo económico de las más de diez mil familias que viven en este sector norte. El sueño de los voluntarios, de Bomberos y también de la Municipalidad es que esta brigada se transforme en compañía. Para eso se necesitan al menos 30 voluntarios y el respaldo permanente de la comunidad", afirmó Radonich.

Actualmente, la brigada cuenta con trece integrantes activos. Según explicó su director, Francisco Ulloa, para dar el siguiente paso institucional es necesario aumentar esa cifra. "Mientras no tengamos una dotación de sobre 25 o 30 bomberos es poco probable pasar a ser compañía. Una unidad formal requiere cargos, comisiones y una estructura completa de funcionamiento", indicó.

El capitán de la brigada, Carlos Hidalgo, agregó que el llamado está dirigido tanto a hombres como a mujeres mayores de edad que tengan salud compatible y vocación de servicio. "Invitamos a vecinos de Río Seco, Pampa Alegre, Barranco Amarillo, Ojo Bueno y Vrsalovic a acercarse y ser parte de esta brigada. Lo ideal es que sean personas del mismo sector para garantizar una respuesta rápida ante emergencias", señaló.

Convocatoria

En el marco de esta campaña, el sábado 14 de febrero se realizará una jornada abierta de convocatoria para nuevos voluntarios. La actividad se desarrollará entre las 15:00 y las 18:00 horas en las instalaciones de la brigada, ubicadas en el kilómetro 13,5 de la Ruta 9 Norte, en el sector Río Seco, a un costado de la pasarela.

Asimismo, desde el municipio se extendió una invitación a empresas y emprendimientos del sector norte a sumarse como colaboradores, contribuyendo al financiamiento de equipamiento, mantención de instalaciones y operación del carro de emergencias.

"La municipalidad seguirá colaborando, pero también es importante que los vecinos sientan esta brigada como propia. La misma fuerza con que hace años se pidió tener Bomberos en el sector es la que hoy necesitamos para consolidar este proyecto en beneficio de toda la comunidad", concluyó el alcalde Radonich.

