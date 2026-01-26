CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

Con cuatro pies de cuecas bailados por los integrantes del taller de cueca la Escuela Argentina fue que este lunes se inauguró la “Expo Magallanes 2026”, en el Liceo San José, en pleno centro de la ciudad de Punta Arenas.

Al hito de inicio llegó la Gobernadora subrogante de Magallanes y de la Antártica Chilena, Hina Carabantes; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el jefe de la división de Fomento e Industria (Difoin) del Gobierno Regional, Pedro Ossandón; el presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA) y anfitrión de la Expo, César Alderete; además de los expositores y otros asistentes.

Para la ocasión, el Gobierno Regional aportó con $8.000.000, por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en la línea cultura. La Gobernadora (s) Carabantes relevó:

“El Gobierno Regional ha apoyado decididamente siempre este evento porque lo entiende como una vitrina para todos los artesanos y expositoras, que se ha consolidado y que les entrega muchas oportunidades a todos”.

Alderete, en tanto, contó que una de las novedades en esta versión son las “visitas desde Argentina, hicimos un vínculo con la Cámara de la Construcción argentina del lado sur”.

Sobre los stands, el líder gremial detalló que es “muy variados: quesería, pisco y vinos artesanales, cecinas, hay gran variedad”.

Datos y ayudas

En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

El valor de la entrada es de $1.200. Menores de 8 años entran gratis.

El evento se realiza entre este 26 de enero y el próximo domingo 1 de febrero, en el Liceo San José (ingreso por calle Waldo Seguel).

A propósito de los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Del Biobío, la organización habilitó un centro de acopio: se reciben alimentos no perecibles, agua, artículos de aseo personal y alimentos para mascotas.

