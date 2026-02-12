TERMÓMETRO LABORAL DESTACA CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y DE SALARIOS EN MAGALLANES

Esta semana, el Observatorio Laboral de Magallanes publicó un nuevo boletín del Termómetro Laboral correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2025, en el que se destacó que, “según los datos más recientes, el empleo crece en la región de Magallanes”.

Así, de acuerdo a los principales datos estadísticos, el número de personas ocupadas evidencia un crecimiento de un 1,5% tras confrontar el trimestre móvil de octubre – diciembre de 2025 con igual ciclo de 2024. Asimismo, el número de personas con contrato registró un aumento de 6,3%, destacando también el crecimiento sostenido del empleo asalariado privado formal en la región.

En palabras del seremi (s) del Trabajo, Carlo Gorziglia Sain, “como todos los meses, tenemos hoy una nutrida síntesis de los principales indicadores laborales y económicos coyunturales de nuestra zona a partir del trabajo realizado por el Observatorio Laboral. En esta ocasión, se visualiza claramente un crecimiento sostenido del empleo formal, lo que, para nosotros es una noticia muy positiva, por cuanto nuestro principal rol es impulsar y fomentar puestos de trabajo con seguridad social para nuestros trabajadores y trabajadoras”.

Según el informe, las remuneraciones por hora ordinaria también presentaron un importante aumento en el mismo lapso, de un 5,9% en doce meses, superando así la variación del índice de Precios al Consumidor (IPS).

“En ese sentido, el estudio destaca, por ejemplo, el incremento de la actividad en el rubro del comercio durante este período, que alcanzó un 5,5%. Y señala que este buen escenario económico en la zona ha favorecido el aumento del empleo formal en rubros importantes de la economía regional, tales como son el comercio, la construcción y otros”, agregó la autoridad.

Por otro lado, el Termómetro señala que la tasa de participación, tanto de mujeres como de hombres, se vio aumentada a un 68,4% en promedio.

“La tasa de desempleo de nuestra región se situó entre las tres más bajas a nivel nacional durante este trimestre, quedando 2,0 puntos porcentuales más abajo que el índice país, mientras que en cuanto a la tasa de desocupación, esta es la segunda región con mayor porcentaje de ocupados a nivel país y también la segunda con la mayor tasa de participación laboral, los cuales son aspectos muy positivos para nuestra zona, ratificados por los indicadores económicos que presenta el análisis”, recalcó Gorziglia.









