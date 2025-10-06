Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de octubre de 2025

PROYECTO DE LEY BUSCA FORTALECER JUSTICIA LABORAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Esta iniciativa legislativa apuntaría a reforzar la justicia laboral, garantizando que llegue en tiempo y forma a quienes más lo necesitan.

SEREMI DE JUSTICIA MICHELE PEUTAT Y PDTE CORTE APELACIONES MARCOS KUSANOVIC

​Como una medida que busca mejorar el acceso equitativo y oportuno a la justicia, ante un evidente incremento en el número de ingresos de causas laborales, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, destacó la presentación el pasado jueves- de un proyecto de ley por parte del Gobierno para la creación de un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y fortalecer la dotación de jueces en tres regiones del país.

 
En un contexto con una comunidad más consciente de los derechos laborales que le asisten, resaltó que las causas laborales aumentaron de 26.461 (2009) a más de 96.808 (2024), por lo que esta iniciativa legislativa apuntaría a reforzar la justicia laboral, garantizando que llegue en tiempo y forma a quienes más lo necesitan. Ello, al permitir descongestionar los tribunales y asegurar procesos más rápidos y transparentes, para responder con rapidez y eficacia a las demandas de trabajadoras y trabajadores.

 
“Esperamos que este proyecto se pueda tramitar lo más pronto posible en el Congreso Nacional y que tengamos este fortalecimiento operativo en el más corto plazo”, planteó la autoridad, toda vez que busca responder a la actual sobrecarga en los ámbitos de justicia laboral reforzando la cobertura jurisdiccional donde se concentra la mayor demanda. Para ello, éste incorpora: 19 nuevas magistradas y magistrados para la instalación de un Tercer Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago; 3 en Antofagasta; 2 en Concepción; y 1 en Punta Arenas. “Esta medida surge de una sentida preocupación que ha manifestado este gobierno por fortalecer el acceso a la justicia que tienen todos los ciudadanos en distintas materias, y en este caso en los ámbitos laborales, con miras a que las y los trabajadores en la Región de Magallanes tengan una justicia oportuna y la debida confianza en un sistema de justicia capaz de hacerse cargo de sus problemas”, subrayó.

 
Acerca de la creación del cargo de un segundo juez titular para el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, Presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la catalogó como “un anhelo de larga data, que desde el Poder Judicial hemos expresado a autoridades regionales y a nivel nacional de manera reiterada; especialmente por la cantidad de ingresos en materia laboral y previsional que se ha acrecentado sustancialmente desde la implementación de la reforma en esa materia en el año 2008”.

 
En ese sentido, remarcó que la impartición de justicia “debe ser oportuna para garantizar la efectivización de derechos de los trabajadores y por eso, como jurisdicción, valoramos este proyecto de ley y esperamos que su tramitación sea expedita y con un resultado favorable”.

ST 1

DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL LOGRA NUEVA SENTENCIA POR MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS

Leer Más

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

munipuq
nuestrospodcast
Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
drugmochila

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
2025-10-03 Apoyos Ruta Manantiales TDF (5)

CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO: APERTURA DEL PUENTE GARCÉS ACERCA EL FIN DE LA PAVIMENTACIÓN PORVENIR-MANANTIALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales