La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), a través de su área de Salud, informó el cierre temporal del SAPU 18 de Septiembre, decisión adoptada en el marco de un proceso de reorganización de recursos, mientras se concretan los aportes anuales provenientes del Ministerio de Salud.

Así lo explicó el jefe del área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, quien precisó que "los montos de dinero que llegan todos los años aún no han sido recepcionados y, habitualmente, se reciben entre fines de febrero y marzo. Por lo tanto, al no llegar esos montos de dinero desde el Ministerio, la Corporación Municipal está realizando un esfuerzo importante para mantener estos dispositivos funcionando". recordando que se optó por priorizar el funcionamiento y refuerzo del SAR Juan Damianovic, junto con la continuidad del SAPU Carlos Ibáñez y el SAPU Mateo Bencur, realizando un importante esfuerzo económico para mantener operativos los dispositivos de urgencia, con un costo mensual estimado entre 60 y 70 millones de pesos.

La decisión se fundamenta en criterios técnicos y estadísticos, ya que el SAPU 18 de Septiembre presenta, en esta época del año, la menor cantidad de consultas. En los meses de enero y febrero de 2025, por ejemplo, registró un promedio de entre 20 a 21 atenciones diarias, correspondientes principalmente a consultas generales sin patologías complejas. "Al ser el dispositivo con menor demanda, es el más indicado para una reorganización temporal", señaló Fuentes.

Respecto de los funcionarios que se desempeñaban en el SAPU 18 de Septiembre, el jefe de Salud de la Corporación indicó que fueron redistribuidos en otros centros, lo que ha permitido reforzar la atención y reducir los tiempos de espera, especialmente en el SAR Damianovic, donde actualmente el tiempo promedio de espera bordea la hora, cifra muy inferior a las 3 o 4 horas registradas hace seis meses.

Desde la Cormupa informaron que los vecinos que utilizaban el SAPU 18 de Septiembre pueden acudir al SAR Juan Damianovic o al SAPU Carlos Ibáñez, ambos ubicados a corta distancia, donde se mantienen las atenciones de urgencia y los procedimientos de curaciones.

Finalmente, Víctor Fuentes recalcó que se trata de una medida momentánea y que, una vez recibidos los recursos correspondientes, el SAPU 18 de Septiembre será reactivado de forma inmediata. Asimismo, indicó que esta situación fue comunicada previamente a dirigentes vecinales del sector, con el objetivo de explicar los motivos, alcances y soluciones implementadas para resguardar la atención de la comunidad.

​

