CERRO SOMBRERO SE PREPARA PARA LA XXVI FIESTA CAMPESINA DEL OVEJERO EN PRIMAVERA

La comuna de Primavera lanzó oficialmente la 26ª versión de la Fiesta Campesina del Ovejero, encuentro cultural que se desarrollará los días sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en Cerro Sombrero. La actividad busca poner en valor las costumbres y tradiciones del hombre y la mujer del campo en la Patagonia.

La jornada inaugural comenzará el sábado con la tradicional competencia de perros ovejeros, instancia que reúne a participantes junto a sus perros en exigentes recorridos con rebaños. Al mediodía, en el sector La Ponderosa, se realizará una ceremonia de reconocimiento a un matrimonio ganadero, ovejeros destacados y un homenaje especial a una educadora de párvulos del ámbito rural. La ceremonia contará con la participación del conjunto Los Ruiseñores y del cantor popular Chepo Sepúlveda, acompañada de asado de cordero al palo.

Durante la tarde continuará la competencia y, desde las 19:30 horas, se desarrollará una peña folclórica y bailable con la participación de DJ Rodrigo Manqui, Huaso Filomeno, el grupo juvenil Toque de Queda, Los Cuatreros del Sur y el cierre de DVJ Vitocomix.

El domingo 1 de marzo la programación incluye la tradicional competencia de jineteadas, donde jinetes demostrarán técnica y destreza en caballos baguales. Al mediodía se compartirá una cazuela de cholgas secas en La Ponderosa, junto a las presentaciones de Los Chamanes de la Patagonia y el grupo folclórico Chaligue. A las 15:00 horas se realizará una muestra de esquila, una de las labores más representativas del trabajo rural patagónico.

La alcaldesa Karina Fernández Marín y el Concejo Municipal extendieron la invitación a la comunidad regional y visitantes a ser parte de esta fiesta que, tras 26 años de historia, se consolida como una de las celebraciones más significativas del mundo rural en la Región de Magallanes.





