Punta Arenas,
10 de septiembre de 2025

DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO PARTICIPA EN CUENTAS PÚBLICAS DE CARABINEROS EN PORVENIR Y CERRO SOMBRERO

​La primera actividad se desarrolló en la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir, donde el mayor de la unidad, Camilo del Valle Saá, expuso ante las y los presentes, los avances, desafíos y estadísticas de gestión del periodo reciente.

​El Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, participó activamente en las cuentas públicas realizadas por Carabineros en las localidades de Porvenir y Cerro Sombrero, reafirmando su compromiso con la seguridad y el trabajo colaborativo con las instituciones del Estado y las comunidades fueguinas.

 
La primera actividad se desarrolló en la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir, donde el mayor de la unidad, Camilo del Valle Saá, expuso ante las y los presentes, los avances, desafíos y estadísticas de gestión del periodo reciente. En la instancia también participaron el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, junto a representantes del concejo municipal, además de organizaciones locales, quienes valoraron la transparencia del informe y la posibilidad de diálogo directo con las autoridades.

 
Posteriormente, el delegado Campos Prieto se trasladó hasta la localidad de Cerro Sombrero, donde participó en la cuenta pública de la Tenencia local de Carabineros. En dicha ceremonia, encabezada por el personal policial, asistió la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández quien, junto al concejo municipal, sostuvieron en encuentro marcado por el trabajo interinstitucional y la colaboración territorial.

 
El delegado destacó la importancia de estos espacios: “Las cuentas públicas permiten acercar a la ciudadanía con sus instituciones, fortalecer la confianza y seguir construyendo una provincia más segura y cohesionada. Agradezco el trabajo de Carabineros y la disposición de las autoridades comunales por estar presentes en estas instancias tan relevantes para nuestros territorios”, señaló Campos Prieto.

 
Estas actividades reflejan el esfuerzo coordinado entre el Gobierno, las policías y los municipios por avanzar en una gestión pública más transparente, participativa y conectada con las necesidades reales de la comunidad.


SEREMITT Y SERNAC REALIZAN FISCALIZACIÓN DE BUSES INTERURBANOS EN PUNTA ARENAS

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

