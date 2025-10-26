FAREROS Y METEORÓLOGOS DE LA TERCERA ZONA NAVAL SON CAPACITADOS POR EL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS COMO OBSERVADORES CIENTÍFICOS

Se realizó una jornada de capacitación para servidores de la Tercera Zona Naval en torno a “Biodiversidad y conservación marina subantártica”, instancia desarrollada por investigadores del Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) de la Universidad de Magallanes.

En la instancia participaron especialistas del Centro Zonal de Señalización Marítima y Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas, así como estudiantes de Magíster y Doctorado del programa de Ciencias Antárticas de la Universidad de Magallanes, quienes son parte del despliegue de servidores navales en zonas aisladas, específicamente Faro “Islas Diego Ramírez” e “Islotes Evangelistas”.

ORIGEN DE LA INSTANCIA Y TEMÁTICAS DESARROLLADAS

La capacitación es fruto de diferentes instancias de colaboración entre la Armada de Chile y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) de la Universidad de Magallanes, el cual durante varios años ha contado con el apoyo logístico en el despliegue de científicos en zonas aisladas de la Tercera Zona Naval, realizando estudios de biodiversidad marina en el área subantártica y antártica, generando diversos descubrimientos de especies marinas y las dinámicas de su comportamiento, en donde servidores navales aislados en faros han colaborado con el registro de antecedentes y datos que han sido fundamentales para los diferentes procesos de investigación científica en el área de operación.

Dentro de las temáticas desarrolladas se contó con las temáticas de “Relevancia de vínculos interinstitucionales” a cargo del Doctor Andrés Mansilla; “Islas Diego Ramírez e Islotes Evangelistas: breve historia de conservación y biodiversidad de aves” a cargo del Doctor Jaime Ojeda; “Biodiversidad costera y fotomuestreo” desarrollado por el Doctor Sebastián Rosenfeld; “Biodiversidad de algas y métodos de conservación” a cargo del Doctor (c) Juan Pablo Rodríguez; “Microalgas y antecedentes sobre toxinas marinas” expuesto por el Doctor (c) Francisco Bahamonde; “Islas oceánicas como refugios de glaciares” expuesto por la Doctora Karin Gerard, así como “Bioinvasiones y recapitulaciones de muestreos colaborativos” por parte de la Doctora Zambra López.

De esta manera los especialistas de la Armada de Chile, pudieron tener un marco teórico general en torno a las dinámicas de biodiversidad marina que se producen en las áreas de despliegue, así como capacitación en torno a estudios de campo fundamentales para el desarrollo de investigación científica.

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA EN ZONAS AISLADAS

El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo, señaló que “estamos muy felices de lograr esta capacitación, que hemos trabajado durante mucho tiempo como idea con el Doctor Ricardo Rozzi del CHIC de Puerto Williams y específicamente con el Doctor Andrés Mansilla en Punta Arenas, que va en la orientación de lograr forjar el concepto que la Armada hace ciencia, no solo transportando a científicos, específicamente en este caso con el personal de faro y meteorología o que se va desplegado a lugares de muy difícil acceso convirtiéndose en investigadores de campo, los que están, con esta capacitación y herramientas entregadas, disponibles para que la ciencia nacional continúe sus investigaciones en estos lugares en donde la Armada de manera permanente efectúa presencia efectiva”.

Por su parte el Doctor Andrés Mansilla, investigador principal del Centro Internacional Cabo de Hornos, afirmó que “es muy necesario que nosotros compartamos la forma de monitoreo, específicamente con quienes están en terreno durante largas temporadas en lugares que son de muy difícil acceso, como lo son Faro “Islotes Evangelistas” e islas Diego Ramírez-Paso Drake que son áreas claves para el monitoreo de los efectos de los cambios climáticos globales ”, afirmando que “nada mejor que los fareros y los meteorólogos que están por largas temporadas, quienes nos ayudan en la investigación científica austral que desarrollamos en conjunto la Universidad de Magallanes como CHIC y con el apoyo de la Tercera Zona Naval”.

Para el Cabo Primero Faro Aaron Isla, participante de la jornada académica, comentó que “lo importante de esta instrucción es que podemos unir estos dos mundos como son las Fuerzas Armadas y la ciencia para poder desarrollar estudios en conjunto, así también las zonas aisladas poder determinar cuál la flora y fauna que existe in situ, contribuyendo a la ciencia y al desarrollo nacional”.

A los participantes además se les hizo entrega de un certificado de participación de manos del Contraalmirante Jorge Castillo y el Doctor Andrés Mansilla, el cual es reflejo de un punto de inicio para futuras capacitaciones en distintos aspectos que se puedan desarrollar en torno a capacitación de investigadores de campo y otras temáticas de mutuo interés para las instituciones, parte de un proceso de larga data en donde la Armada de Chile colabora con distintas entidades científicas a lo largo y ancho de nuestro territorio tricontinental.





