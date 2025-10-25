MODIFICACIÓN A LA LEY ELECTORAL DIGITALIZA NOTIFICACIÓN A VOCALES DE MESA Y MIEMBROS DE COLEGIO ESCRUTADOR

Este jueves 23 de octubre fue publicada la ley 21.779 que modifica la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios en dos aspectos esenciales: uno es la sanción al incumplimiento del voto obligatorio. Y el otro es la publicación de la nómina de vocales de mesa, que hasta las elecciones anteriores se realizaba tanto en medios escritos como mediante el envío de carta certificada.

El cambio normativo, en el artículo 48 de la ley 18.700, indica que “A partir del vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá publicar en el sistema de consulta disponible para los electores en su sitio web, al que se refiere el inciso segundo del artículo 7 de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, la condición de haber sido el elector designado como vocal de mesa o miembro de un colegio escrutador”. Adicionalmente, corresponderá al Servicio Electoral publicar en el sitio web la nómina completa de vocales de mesa y de miembros de colegios escrutadores.

La modificación surge tras la aprobación del Congreso Nacional del proyecto de ley iniciado en una moción parlamentaria.

La ley rige in actum, por lo que debe llevarse a efecto de manera inmediata por el Servicio Electoral a partir de este sábado 25 de octubre, fecha en que se dará a conocer en su sitio web a las 203.646 personas que han sido designadas por las Juntas Electorales como vocales de mesa en Chile y en el exterior.

Los ingresos a la Consulta de Datos Electorales en línea en elecciones anteriores han sido superiores al 92% del padrón (más de 14 millones de RUN únicos han consultado sus datos), lo que confirma que es un medio ampliamente visitado por el electorado y que garantiza el acceso de distintos sectores de la ciudadanía a saber si fueron designados como vocales de mesa, así como conocer su mesa y local de votación. Los mismos datos también pueden ser conocidos al consultar de forma telefónica, en el call center de Servel, al 600 6000 166, y de forma presencial en las Direcciones Regionales de Servel.

Cabe destacar que un 96% de los vocales de mesa deberán cumplir su rol por segunda vez, ya que fueron designados en el último proceso electoral.

