Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

"COMUNIDADES EN ACCIÓN" INICIA SU PRIMERA EMISIÓN JUNTO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA

Comunidades en acción

WhatsApp Image 2025-10-23 at 5

​Este jueves se estrenó el primer capítulo del nuevo programa “Comunidades en Acción”, conducido por Luis Vial, un espacio dedicado a visibilizar el trabajo y la vida de las distintas comunidades de fe de Punta Arenas. 

 En esta primera edición, los invitados fueron Héctor Ruiz y Raúl Vargas, miembros activos de la Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, quienes compartieron con los auditores la historia del templo y las diversas actividades que realiza su comunidad. 

 Durante la conversación, los invitados relataron cómo la parroquia se ha transformado en un lugar de encuentro, apoyo y crecimiento espiritual, destacando el compromiso de sus feligreses y la constante búsqueda por fortalecer los lazos de fe y solidaridad en el sector. 

El programa, que se transmitirá semanalmente de 17:00 a 18:00 horas, todos los jueves, en el que busca ser una ventana para conocer el trabajo de distintas agrupaciones civiles que realizan las distintas acciones en la región, destacando su rol en la formación de valores y en la construcción de una sociedad más unida.

 Con esta primera emisión, “Comunidades en Acción” da inicio a un camino de diálogo y encuentro, donde la fe, el servicio y el compromiso comunitario serán los protagonistas de cada capítulo.




MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

ENAP MAGALLANES AVANZA CON NUEVO GASODUCTO PARA INTERCONECTAR PRODUCCIÓN DEL MULTIPOZO PICUYO ZG-C

Leer Más

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

ceiaslep

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA SOBRE CIUDADANÍA DEL CEIA ES DESTACADA A NIVEL NACIONAL POR EL MINEDUC

senapredwilliams

SENAPRED ABRE SU OFICINA MÁS AUSTRAL EN PUERTO WILLIAMS

williamspatrimonip

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL CON OBRA TEATRAL QUE DESTACÓ LA IDENTIDAD LOCAL

