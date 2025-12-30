Punta Arenas,
30 de diciembre de 2025

DREAMS PUNTA ARENAS INVITA A RECIBIR EL AÑO 2026 CON UNA ELEGANTE CENA Y GRAN FIESTA DE AÑO NUEVO

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Cristián André, animador de Dreams Punta Arenas, junto a Evelyn Nicklistchek, jefa de Banquete del recinto, conversaron con la ciudadanía para entregar detalles de la celebración con la que el casino dará la bienvenida al Año Nuevo 2026.

La propuesta de Dreams Punta Arenas busca ofrecer una experiencia única para despedir el año y comenzar el nuevo ciclo con una velada marcada por el glamour, la música y las sorpresas, en un ambiente elegante y festivo. La actividad contempla una Cena de 4 Tiempos, pensada para destacar la excelencia gastronómica en cada preparación, seguida de una gran fiesta y trasnoche.

El valor por persona es de $155.000 IVA incluido para adultos, lo que considera menú, fiesta y trasnoche con tapaditos y consomé. En el caso de los niños, el precio es de $75.000, incluyendo menú, candy bar y trasnoche. El dress code establecido para la noche es de noche y brillos, acorde al carácter sofisticado del evento.

Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se realizó un llamado a reservar con anticipación y asegurar un lugar en esta celebración de fin de año, que se desarrollará en Casino Dreams, ubicado en O’Higgins 1235, Punta Arenas, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La invitación está dirigida a quienes buscan despedir el 2025 y recibir el 2026 en un entorno exclusivo, con una propuesta integral que combina gastronomía, entretención y una experiencia pensada para crear recuerdos inolvidables.


CORCORAN PROYECTA NUEVAS SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO Y GASTRONOMÍA PARA HOTELES, RESTAURANTES Y CASINOA EN MAGALLANES PARA EL AÑO 2026

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DHC-6 TWIN OTTER DE LA IVª BRIGADA AÉREA RETORNA A PUNTA ARENAS TRAS CAMPAÑA EN GLACIAR UNIÓN

Piero Soto

CONTRIBUCIONES, TÉCNICA Y REALIDAD SOCIAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

