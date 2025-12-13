Punta Arenas,
13 de diciembre de 2025

DREAMS: LOS AMANTES DE LA CUMBIA ESTARÁN DE FIESTA CON “LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL”

​ ​ Grupo de rancheras se presentará este sábado en la sala de juegos gratis con la entrada al casino. ​

dos

          El grupo ícono de rancheras, “Los Charros de Luchito y Rafael”, se presentará en la sala de juegos Dreams Punta Arenas, trayendo consigo una explosión de música para los amantes de la cumbia ranchera. A partir de las 23:00 horas de este sábado, sonarán temas antiguos y modernos como “Sangro Por Tu Amor”, “Cómo Dejar De Amarte”, “Borrachera” y “Adiós Buena Suerte”, entre otros hits bailables que harán vibrar al público.

Reconocidos como una de las agrupaciones más destacadas del país y ganadores en cuatro ocasiones del Copihue de Oro, el grupo, conocido también como “Los Charros de la comuna de Lumaco”, regresa para ofrecer un espectáculo de más de una hora que recorrerá sus 18 años de carrera.

En conversación con este medio, los miembros de la agrupación, Jorge (teclados), Cristofer (huira), Rafael (guitarra y voz), Camilo (acordeón), Jonathan (timbales) y Juan Carlos Karizma (animación y voz), manifestaron su entusiasmo por el show, destacando la conexión especial que tienen con su público, al que califican como "muy de piel".

Juan Carlos Karizma, director de la agrupación, subrayó que cada presentación es un reflejo del arduo trabajo realizado y de la respuesta cariñosa del público. Desde sus inicios en 2004, han recorrido todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y más de setenta ciudades en Argentina.

Para quienes deseen unirse a esta celebración, que tendrá lugar en el escenario del Restobar Lucky 7 de la capital regional, el acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.


fiesta de la infancia 2

CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS SE VIVIÓ LA “FIESTA DE LA INFANCIA” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

Leer Más

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

MOP INSTALA TACHAS REFLECTANTES CAMINO AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL

