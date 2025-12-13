DREAMS: LOS AMANTES DE LA CUMBIA ESTARÁN DE FIESTA CON “LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL”

El grupo ícono de rancheras, “Los Charros de Luchito y Rafael”, se presentará en la sala de juegos Dreams Punta Arenas, trayendo consigo una explosión de música para los amantes de la cumbia ranchera. A partir de las 23:00 horas de este sábado, sonarán temas antiguos y modernos como “Sangro Por Tu Amor”, “Cómo Dejar De Amarte”, “Borrachera” y “Adiós Buena Suerte”, entre otros hits bailables que harán vibrar al público.

Destacados

Reconocidos como una de las agrupaciones más destacadas del país y ganadores en cuatro ocasiones del Copihue de Oro, el grupo, conocido también como “Los Charros de la comuna de Lumaco”, regresa para ofrecer un espectáculo de más de una hora que recorrerá sus 18 años de carrera.

En conversación con este medio, los miembros de la agrupación, Jorge (teclados), Cristofer (huira), Rafael (guitarra y voz), Camilo (acordeón), Jonathan (timbales) y Juan Carlos Karizma (animación y voz), manifestaron su entusiasmo por el show, destacando la conexión especial que tienen con su público, al que califican como "muy de piel".

Trabajo

Juan Carlos Karizma, director de la agrupación, subrayó que cada presentación es un reflejo del arduo trabajo realizado y de la respuesta cariñosa del público. Desde sus inicios en 2004, han recorrido todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y más de setenta ciudades en Argentina.

Para quienes deseen unirse a esta celebración, que tendrá lugar en el escenario del Restobar Lucky 7 de la capital regional, el acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.



