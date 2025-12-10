PLAZA DE ARMAS SERÁ ESCENARIO DEL CIERRE DE LA CAMPAÑA “#MAGALLANESSINDISCRIMINACIÓN” ESTE 12 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, entregó detalles sobre la actividad regional con que se conmemorará el Día Internacional de los Derechos Humanos, instancia organizada en conjunto con INDH Magallanes.

La autoridad informó que la actividad se realizará el viernes 12 de diciembre de 2025, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en la Plaza de Armas Muñoz Gamero de Punta Arenas. La jornada marcará además el cierre de la sexta versión de la campaña “#Magallanessindiscriminación”, una iniciativa que ha buscado promover el respeto, la inclusión y la prevención de prácticas discriminatorias en la región.





