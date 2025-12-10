Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

PLAZA DE ARMAS SERÁ ESCENARIO DEL CIERRE DE LA CAMPAÑA “#MAGALLANESSINDISCRIMINACIÓN” ESTE 12 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

seremijusticiaddhh

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, entregó detalles sobre la actividad regional con que se conmemorará el Día Internacional de los Derechos Humanos, instancia organizada en conjunto con INDH Magallanes.

La autoridad informó que la actividad se realizará el viernes 12 de diciembre de 2025, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en la Plaza de Armas Muñoz Gamero de Punta Arenas. La jornada marcará además el cierre de la sexta versión de la campaña “#Magallanessindiscriminación”, una iniciativa que ha buscado promover el respeto, la inclusión y la prevención de prácticas discriminatorias en la región.





Seremi BBNN MAGALLANES 2

BIENES NACIONALES DEFENDIÓ ATRIBUCIONES LEGALES DE RESERVA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INMUEBLES FISCALES DISPONIBLES

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

Leer Más

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.



TRES NUEVAS SALAS MULTISENSORIALES SE INSTALARÁN EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS TRAS CONVENIO ENTRE SLEP MAGALLANES Y SENADIS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

colorrun

MULTITUDINARIA CORRIDA COLOR RUN DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA EN PUNTA ARENAS

evidenciadetenidodrogas

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA, MARIHUANA Y MÁS DE 2,9 MILLONES EN EFECTIVO EN PUNTA ARENAS

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

amigo familia

