PRESENTAN PROYECTO DEFINITIVO DE CAMINO DE PENETRACIÓN CALETA EUGENIA - PUERTO TORO A COMUNIDAD DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Personal de la Dirección Regional de Vialidad concurrió hasta Puerto Williams, con el propósito de presentar el proyecto definitivo para construir un camino de penetración que conecte a Caleta Eugenia con Puerto Toro, en Isla Navarino.

​



En dependencias del Museo Territorial Yagán Usi – Martín González Calderón, los funcionarios sostuvieron un encuentro de participación ciudadana con la comunidad. Esto significó el punto culmine de diversas reuniones sostenidas a lo largo de este año, que incluyó una consulta indígena con integrantes de la Comunidad Yagán "Bahía Mejillones", en Villa Ukika, y otra reunión telemática con la propia comunidad del poblado más austral del mundo.

​



El seremi de Obras Públicas de Magallanes y Antártica Chilena, José Luis Hernández, detalló que la ruta que conectará a Puerto Toro con Caleta Eugenia –localidad ubicada a 25 kilómetros al este de Puerto Williams, y donde actualmente finaliza la ruta Y-909-, tendrá una distancia aproximada de 37 kilómetros.

​



"El inicio y el final del trazado de la ruta pasan por zonas de bosques que deberán ser tratados con el mayor de los cuidados medioambientales, quedando el camino rodeado de árboles típicos de la zona. El resto y la mayor parte de la ruta pasa por zonas áridas del cerro que no representan un mayor impacto sobre el terreno, pero que permitirán tener una visión privilegiada del entorno de Isla Navarino y del canal Beagle", explicó la autoridad regional.

​



Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, destacó que este proyecto permitirá resolver una necesidad histórica, especialmente para la comunidad de Puerto Toro, donde hoy sólo es posible trasladarse vía marítima o aérea. "Sin duda, cuando este camino esté finalizado, mejorará la calidad de vida de los habitantes de Puerto Toro, quienes podrán desplazarse a Puerto Williams de forma más expedita. También fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas que se generen en la zona, atrayendo el desarrollo productivo en sectores como el turístico, pesquero, comercial y ganadero. De igual forma, habrá una mejor accesibilidad de organismos pertinentes en caso de cualquier emergencia".

​



Asimismo, Hernández mencionó que durante la reunión realizada en el museo se entregaron los antecedentes generales del estudio, su ubicación, fases del mismo, los plazos de término de éste y lo que esto implica, además de realzar la alternativa elegida. "Durante el próximo año se iniciarán los procesos para postular este proyecto a ejecución y obtener los recursos necesarios para ello (...). Este estudio nos va a permitir concluir con un proyecto que va a permitir construir una conexión vial del tipo camino de penetración de aproximadamente 37 kilómetros, el cual va a llegar a fomentar la actividad productiva y además debe ser compatible con el medio ambiente", sostuvo.

​

