Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

AGIA Y CAMARCO SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO CON MIRAS A LA EXPO MAGALLANES 2026

Comunicado de prensa.

AGIA - CAMARCO

​La Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA Magallanes) sostuvo una reunión de trabajo con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) de la provincia de Santa Cruz, con el propósito de avanzar en la coordinación y participación del gremio argentino en la próxima Expo Magallanes 2026.

 
El encuentro contó con la presencia del Presidente de AGIA, César Alderete, y su Vicepresidente, Juan Ramón Cárdenas. Por parte de la entidad argentina asistió Fernando Nicolás Petric, Vicepresidente de CAMARCO de la Delegación de Santa Cruz.

 
Durante la reunión, ambas organizaciones abordaron las oportunidades de cooperación binacional en materia de construcción, infraestructura y desarrollo productivo, destacando la relevancia estratégica de la Expo Magallanes 2026 como plataforma para fortalecer vínculos entre Chile y Argentina.

 
AGIA Magallanes valoró positivamente la disposición de CAMARCO para sumarse a esta instancia, resaltando que la colaboración es clave para impulsar el crecimiento y la competitividad del sector.

 
“Para nosotros es una gran oportunidad poder sumar a CAMARCO a la Expo Magallanes por todo lo que significa como institución y también por las posibilidades de generar nuevos nexos y oportunidades de proyectos entre empresas y emprendedores de ambos países” señaló Alderete.

 
Por su parte, Petric declaró que “fue muy interesante conocer de cerca cómo el desarrollo estructural y productivo de la zona magallánica ha generado un importante dinamismo para el sector privado. Este tipo de encuentros nos permite reflexionar sobre nuestras propias realidades y sobre las oportunidades que podemos generar si trabajamos en forma articulada y regionalmente integrada”.

 
Asimismo, agregó que “vemos con muy buenos ojos la posibilidad de que CAMARCO participe en la Expo Magallanes 2026. Sería un hecho muy positivo, incluso histórico, poder estar presentes por primera vez en un evento con tanta trayectoria y relevancia para el sur de la Patagonia. Considero que esta participación no solo fortalecerá los vínculos institucionales entre nuestros países, sino que también permitirá un intercambio técnico, comercial y cultural muy valioso”.

 
AGIA Magallanes y CAMARCO continuarán trabajando en conjunto en los próximos meses para definir los lineamientos, actividades y presencia institucional de la cámara argentina en la Expo Magallanes 2026.

AGIA - CAMARCO

